"Госизмена и шпионаж": в отношении Безуглой хотят открыть уголовное дело (документ)

По словам мнению Людмилы Буймистер, требование Марьяны Безуглой об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является "глупостью или враждебной ИПСО".

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Народный депутат Людмила Буймистер обратилась к Генеральному прокурору Андрею Костину с заявлением, в котором призвала открыть в отношении народного депутата Марьяны Безуглой уголовное дело. Соответствующий документ опубликовал портал Цензор.нет 27 ноября.

Людмила Буймистер раскритиковла высказывания Марьяны Безуглой в сторону Валерия Залужного, заявив, что требование коллеги об отставке главнокомандующего ВСУ является "глупостью или враждебной ИПСО".

Буймистер обратилась к Генпрокурору касательно заявлений Безуглой

По мнению Буймистер, ряд заявлений Безуглой на личной официальной странице в Facebook можно расценивать как намеренную дискредитацию украинского военного руководства во время военного положения.

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В заявлении также упоминаются комментарии под соответствующими публикациями Безуглой. По мнению Буймистер, из реакции людей можно сделать вывод, что посты повышают напряжение в гражданском обществе.

Кроме того, Буймистер процитировала слова секретаря СНБО Алексея Данилова, о том, что РФ активизировала в Украине сеть шпионов, чтобы "вбить клин между политическим и военным руководством Украины, а также разжечь антиправительственные настроения среди населения".

По итогу Буймистер призвала внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Безуглой уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и статьей 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

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Скандал с Марьяной Безуглой: что известно

Напомним, 26 ноября народный депутат от фракции "Слуга народа" и член комитета национальной безопасности Марьяна Безуглая раскритиковала действия украинского высшего военного командования и, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за то, что он "не смог предоставить" план войны на 2024 год.

Нардеп заявила, что если высшее военное руководство страны не имеет никакого плана на следующий год и не готово менять систему украинских вооруженных сил, то оно должно уйти в отставку.

На следующий день, 27 ноября, в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кроме того, СМИ сообщили, что народные депутаты от "Слуги народа" хотят исключить свою коллегу Марьяну Безуглую из фракции в Верховной Раде, однако не уверены, что смогут этого добиться.