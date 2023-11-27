"Держзрада і шпигунство": проти Безуглої хочуть відкрити кримінальну справу (документ)

За словами Людмили Буймістер, вимога Мар'яни Безуглої про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного є "дурістю або ворожою ІПСО".

Related video

Народна депутатка Людмила Буймістер звернулася до генерального прокурора Андрія Костіна із заявою, у якій закликала порушити стосовно народної депутатки Мар'яни Безуглої кримінальну справу. Відповідний документ опублікував портал Цензор.нет 27 листопада.

Людмила Буймістер розкритикувала висловлювання Мар'яни Безуглої у бік Валерія Залужного, заявивши, що вимога колеги про відставку головнокомандувача ЗСУ є "дурістю або ворожою ІПСО".

Буймістер звернулася до Генпрокурора щодо заяв Безуглої

На думку Буймістер, низку заяв Безуглої на особистій офіційній сторінці у Facebook можна розцінювати як навмисну дискредитацію українського військового керівництва під час воєнного стану.

Важливо

План війни. Через які документи Марʼяна Безугла вимагає звільнення генерала Залужного і де їх взяти

У заяві також згадуються коментарі під відповідними публікаціями Безуглої. На думку Буймістер, з реакції людей можна зробити висновок, що пости підвищують напругу в громадянському суспільстві.

Крім того, Буймістер процитувала слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що РФ активізувала в Україні мережу шпигунів, щоб "вбити клин між політичним і військовим керівництвом України, а також розпалити антиурядові настрої серед населення".

За підсумком Буймістер закликала внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення Безуглою кримінальних правопорушень, передбачених статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і статтею 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Заява Людмили Буймістер Заява Людмили Буймістер Заява Людмили Буймістер Заява Людмили Буймістер Заява Людмили Буймістер Заява Людмили Буймістер

Скандал із Мар'яною Безуглою: що відомо

Нагадаємо, 26 листопада народна депутатка від фракції "Слуга народу" і членкиня комітету національної безпеки Мар'яна Безугла розкритикувала дії українського вищого військового командування і, зокрема, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за те, що він "не зміг надати" план війни на 2024 рік.

Нардеп заявила, що якщо вище військове керівництво країни не має жодного плану на наступний рік і не готове змінювати систему українських збройних сил, то воно має піти у відставку.

Наступного дня, 27 листопада, у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення народного депутата Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Крім того, ЗМІ повідомили, що народні депутати від "Слуги народу" хочуть виключити свою колегу Мар'яну Безуглую із фракції у Верховній Раді, однак не впевнені, що зможуть цього домогтися.