Украинский Эйзенхауэр: что стоит за повышенным вниманием к генералу Залужному

Генерал Залужный продолжает находиться в центре внимания СМИ, а его команда умело поддерживает этот интерес. Главнокомандующего уже начали сравнивать с Дуайтом Эйзенхауэром, который после войны стал президентом США. Фокус разбирался, почему Залужный до сих пор ничего не сказал о своих политических амбициях и какие у него перспективы.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный после длительного перерыва начал публиковать сводки работы сил противовоздушной обороны во время российских атак. На Телеграмм-канале, который ведется от его имени появились сообщения об отражении атаки 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года. Интересно, что аналогичная запись была опубликована ровно год назад — 29 декабря 2022 года, тогда силами ПВО было уничтожено 54 из 69 российских ракет.

На фоне того, что обычно сводки о результатах отражения воздушной атаки публикует командование Воздушных сил ВСУ или его представитель Юрий Игнат, такие изменения коммуникации Залужного не остаются незаметными.

Конец 2023 года стал богатым на скандалы вокруг главнокомандующего. Сначала в СМИ появилась информация о новой советнице Залужного — Татьяне Ефремовой, которая якобы работала детским аниматором и имела модельную карьеру. Об этом сообщил Ростислав Демчук, блогер, который называет себя журналистом. Впоследствии оказалось, что речь идет о разных людях.

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В следующий скандал попала Алла Матринюк, которую назвали внештатной советницей Залужного. В эфире она заявила, что все равно все умрут, поэтому нужно более спокойно относиться к вопросу мобилизации украинских мужчин на фронт.

Скандал пришлось успокаивать лично Залужному — он сообщил, что внештатные помощники не имели полномочий публично комментировать любые вопросы от имени главкома, а сказанное ими является исключительно их собственным мнением. Кроме того, с 28 декабря он не имеет больше внештатных помощников-консультантов.

Совместные фото с генералом Залужным стали своеобразным атрибутом и используются в политических целях

Из открытых источников известно, что главнокомандующий ВСУ Залужный имеет двух заместителей — генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и генерал-полковника Николая Балана. Согласно нормативным документам, также функционирует аппарат советников, задачей которого является обеспечение предоставления консультативно-методической помощи главнокомандующему и его заместителю по определенным вопросам. Однако, в октябре 2022 года от практики советников главкома решено было отказаться, вместо них введены должности консультантов.

Какие политические перспективы у генерала Залужного

Валерию Залужному не привыкать быть в центре внимания, где он с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Новый импульс этому процессу придала его статья в изданию The Economist, где генерал рассказал о сложной ситуации на фронте и проблемах, которые возникают на нынешнем этапе войны в Украине. После этого политические обозреватели и комментаторы начали обращать внимание на конфликтные отношения между Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Слухи о непростых отношениях между ними начали появляться после удачного отражения атаки российской армии и начала освобождения оккупированных территорий в 2022 году. В СМИ начали обсуждать главнокомандующего, как потенциального следующего президента Украины, рейтинги и доверие к которому достигли неслыханных показателей.

Генерал Залужный имеет самый высокий уровень поддержки и доверия у общества Фото: Getty Images

Президент Зеленский не сумел или же не захотел поставить точку в этих слухах. На итоговой пресс-конференции 2023 года он отшутился, что Залужный и народный депутат Марьяна Безуглая (начавшая против генерала информационную кампанию в соцсетях) просто любят лайки.

Не захотел говорить об этом и сам Залужный — на брифинге по вопросу мобилизации 500 тыс. человек, он не обмолвился и словом.

"На фоне всех этих слухов о политических амбициях Залужного, он до сих пор ничего не сказал, чтобы развеять их. Генерал давал брифинг, на котором мог одной фразой нарушить всю конспирологию, но мы этого не услышали. Популярность Залужного неоспорима, его включают в электоральные социологические опросы, о нем пишут СМИ, в первую очередь западные, все это придает свой отпечаток. Фигура главнокомандующего уже коррелируется с Дуайтом Эйзенхауэром, также боевым генералом, а впоследствии президентом США", — комментирует Фокусу политический эксперт Олег Пастернак.

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Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в повышении медийной активности главнокомандующего ВСУ не стоит искать продолжение политики. А все скандалы являются частью украинского процесса, такого, что не всегда коррелируется с реальностью.

"Я не знаю с какой целью это делается и кто может за этим стоять, но относительно помощницы Татьяны Ефремовой из Полтавы был откровенный фейк — я сразу об этом написал", — говорит Фокусу эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин.

В чем сложности коммуникации командования и власти

По словам политтехнолога, эксперта по коммуникациям Сергея Гайдая, даже на фоне скандалов с советницами, видно, что не выстроена нормальная работа со СМИ и обществом — кто, где и о чем может и должен говорить. Есть ощущение, что никакой логики в публичной коммуникации власти и командования не существует.

"На примере мобилизации — сначала о ней рассказал президент Зеленский, потом переложили вопрос на министра Умерова, а потом на брифинг пришлось идти неподготовленному Залужному, после чего стало еще больше не понятно", — объясняет он Фокусу.

Олег Пастернак отмечает, что сейчас существуют определенные гонки между Офисом президента и военным командованием вокруг озвучивания хороших новостей. Сообщение об обмене 230 военнопленных сделал лично президент Зеленский, а не Андрей Ермак, как это было раньше, или Кирилл Буданов, ведь именно через ГУР происходила координация этого процесса. Это указывает на имеющийся конкурентный посыл, традиционно, лицо, которое сообщает хорошие вести, автоматически воспринимается причастным к этому процессу и получает все "коммуникационные сливки".

Ни президент Зеленский, ни генерал Залужный до сих пор не опровергли слухи о сложных отношениях на фоне результатов войны и политических рейтингов Фото: Офис президента

"Селфи с Залужным уже является определенным показателем доступа к нему, некий определенный политический расчет на будущее. Но есть ощущение, что Залужный не очень разборчив в хитросплетениях украинской политики. Примером этого является защита диссертации у Кивалова и совместные фото впоследствии, чуть раньше селфи с Геннадием Трухановым. Поэтому можно только догадываться, какие политические проходимцы могут появляться рядом и использовать его фигуру", — говорит эксперт.

Пастернак предполагает, что кроме группы советников и консультантов, вместе с главнокомандующим работает и команда пиарщиков. В будущем стоит ждать новых коммуникационных кейсов вокруг мобилизации и ресурсов, необходимых для ведения войны. Можно предположить, что персону Валерия Залужного попытаются привлекать к политическим дискуссиям различные партии, которые сейчас активизировались на теме мобилизации и методов ее проведения.

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