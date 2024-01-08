Український Ейзенхауер: що стоїть за підвищеною увагою до генерала Залужного

Генерал Залужний продовжує знаходитися в центрі уваги ЗМІ, а його команда вміло підтримує цей інтерес. Головнокомандувача вже почали порівнювати з Дуайтом Ейзенхауером, який після війни став президентом США. Фокус розбирався, чому Залужний досі нічого не сказав про свої політичні амбіції та які у нього перспективи.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний після тривалої перерви почав публікувати зведення роботи сил протиповітряної оборони під час російських атак. У телеграм-каналі, що ведеться від його імені зʼявилися дописи про відбиття атаки 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Цікаво, що аналогічний запис було опубліковано рівно рік тому – 29 грудня 2022 року, тоді силами ППО було знищено 54 із 69 російських ракет.

На фоні того, що зазвичай зведення щодо результатів відбиття повітряної атаки публікує командування Повітряних сил ЗСУ або його речник Юрій Ігнат, такі зміни комунікації Залужного не залишаються непомітними.

Кінець 2023 року став багатим на скандали навколо головнокомандувача. Спочатку в ЗМІ зʼявилася інформація про нову радницю Залужного – Тетяну Єфремову, яка ніби-то працювала дитячим аніматором та мала модельну карʼєру. Про це повідомив Ростислав Демчук, блогер, який називає себе журналістом. Згодом з'ясувалося, що йдеться про різних людей.

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В наступний скандал потрапила Алла Матринюк, яку назвали позаштатною радницею Залужного. В ефірі вона заявила, що все одно всі помруть, тому потрібно більш спокійно ставитися до питання мобілізації українських чоловіків на фронт.

Скандал довелося заспокоювати особисто Залужному – він повідомив, що позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головкома, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою. Крім того, від 28 грудня він не має більше позаштатних помічників-консультантів.

Спільні фото з генералом Залужним стали своєрідним атрибутом та використовуються в політичних цілях

З відкритих джерел відомо, що головнокомандувач ЗСУ Залужний має двох заступників – генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та генерал-полковника Миколу Балана. Відповідно до нормативних документів, також функціонує апарат радників, завданням якого є забезпечення надання консультативно-методичної допомоги головнокомандувачу та його заступнику з визначених питань. Проте, в жовтні 2022 року від практики радників головкома вирішено було відмовитися, замість них введено посади консультантів.

Які політичні перспективи у генерала Залужного

Валерію Залужному не звикати бути в центрі уваги, де він від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Новий імпульс цьому процесу надала його стаття у виданню The Economist, де генерал розповів про складну ситуацію на фронті та проблеми які виникають на теперішньому етапі війни в Україні. Після цього політичні оглядачі та коментатори почали звертати увагу на конфліктні відносини між Залужним та президентом Володимиром Зеленським. Чутки про непрості відносини між ними почали зʼявлятися після вдалого відбиття атаки російської армії та початку визволення окупованих територій в 2022 році. В ЗМІ почали обговорювати головнокомандувача, як потенційного наступного президента України, рейтинги і довіра до якого мали нечуваних показників.

Генерал Залужний має найвищий рівень підтримки та довіри в суспільства Фото: Getty Images

Президент Зеленський не зумів або ж не захотів поставити крапку щодо цих чуток. На підсумковій пресконференції 2023 року він віджартувався, що Залужний та народна депутатка Марʼяна Безугла (що почала проти генерала інформаційну кампанію в соцмережах) просто люблять лайки.

Не захотів говорити про це і сам Залужний – на брифінгу щодо питання мобілізації 500 тис. чоловік, він не обмовився і словом.

"На фоні всіх цих чуток про політичні амбіції Залужного, він досі нічого не сказав, щоб розвіяти їх. Генерал давав брифінг, на якому міг однією фразою порушити всю конспірологію, але ми цього не почули. Популярність Залужного незаперечна, його включають в електоральні соціологічні опитування, про нього пишуть ЗМІ, в першу чергу західні, все це надає свій відбиток. Фігура головнокомандувача вже корелюється з Дуайтом Ейзенхауером, також бойовим генералом, а згодом президентом США", — коментує Фокусу політичний експерт Олег Пастернак.

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Опитані видання експерти зазначають, що у підвищенні медійної активності головнокомандувача ЗСУ не варто шукати продовження політики. А всі скандали є частиною українського процесу, такого, що не завжди корелюється з реальністю.

"Я не знаю з якою метою це робиться і хто може за цим стояти, але щодо помічниці Тетяни Єфремової з Полтави був відвертий фейк – я одразу про це написав", — говорить Фокусу експерт з інформаційних війн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.

У чому складнощі комунікації командування і влади

За словами політтехнолога, експерта з комунікацій Сергія Гайдая, навіть на фоні скандалів з радницями, видно, що не вибудована нормальна робота зі ЗМІ та суспільством – хто, де і про що може і має говорити. Є відчуття, що ніякої логіки в публічній комунікації влади і командування не існує.

"На прикладі мобілізації – спочатку про неї розповів президент Зеленський, потім переклали питання на міністра Умєрова, а згодом на брифінг довелося йти непідготовленому Залужному, після чого стало ще більше не зрозуміло", — пояснює він Фокусу.

Олег Пастернак зазначає, що наразі існують певні перегони між Офісом президента та військовим командуванням навколо озвучення гарних новин. Повідомлення про обмін 230 військовополонених зробив особисто президент Зеленський, а не Андрій Єрмак, як це було раніше, або Кирило Буданов, адже саме через ГУР відбувалась координація цього процесу. Це вказує на наявний конкурентний посил, традиційно, особа, яка повідомляє гарні вісті, автоматично сприймається дотичною до цього процесу та отримує всі "комунікаційні вершки".

Ані президент Зеленський, ані генерал Залужний досі не спростували чуток про складні відносини на фоні результатів війни та політичних рейтингів Фото: Офіс президента

"Селфі із Залужним вже є певним показником доступу до нього, такий собі певний політичний розрахунок на майбутнє. Але є відчуття, що Залужний не дуже розбірливий в хитросплетіннях української політики. Прикладом цього є захист дисертації у Ківалова та спільні фото згодом, трохи раніше селфі з Геннадієм Трухановим. Тому можна лише здогадуватися, які політичні пройдисвіти можуть зʼявлятися поруч та використовувати його фігуру", — говорить експерт.

Пастернак припускає, що крім групи радників і консультантів, разом із головнокомандувачем працює й команда піарників. У майбутньому варто чекати нових комунікаційних кейсів навколо мобілізації та ресурсів необхідних для ведення війни. Можна припустити, що персону Валерія Залужного спробують залучати до політичних дискусій різні партії, які зараз активізувалися на темі мобілізації та методів її проведення.

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