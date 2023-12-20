О Марьяне и Валере. Кому Зеленский доверяет больше всего и есть ли среди его команды главнокомандующий

Во время ежегодной итоговой пресс-конференции президент Владимир Зеленский неожиданно значительно ограничил свою команду. Он заверил, что никого менять не собирается. Кто эти избранные, почему пользуются безграничным доверием и при каких обстоятельствах были исключены из круга единомышленников народные депутаты, чиновники, а также главком ВСУ, разбирался Фокус.

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"Если я избавлюсь от своей команды, а она у меня небольшая: пять-шесть менеджеров — то мы станем с вами слабее", — сказал Владимир Зеленский. Так он ответил на вопрос журналиста о планах в изменении своей команды для усиления Украины во время встречи с журналистами 19 декабря 2023 года. "Будет меньше ПВО, будет меньше помощи. При всем уважении, не могу позволить этого себе", — добавил он.

Ближний круг Зеленского

Эксперты отмечают, ранее Владимир Зеленский трактовал свою команду более широко, в нее входили и представители правительства, и народные депутаты, а также многочисленные советники.

"Президент мог сузить свою команду до нескольких человек из-за загруженности и невозможности общаться с широким кругом ежедневно в условиях войны, — говорит Фокусу политолог Петр Олещук, — Знаете, в англосаксонской традиции есть понятие кабинет. Это не правительство, потому что оно достаточно большое — 70-80 министров, а ближайший круг к премьер-министру людей, с которыми он обсуждает наиболее значимые вопросы. В Великобритании такая традиция соответствует практике принятия решений. Также в критические моменты в США решения принимали небольшое количество человек. Во время Карибского кризиса у Кеннеди было также очень ограниченное количество людей, которые принимали решения".

Зеленский продолжает слушать своего главнокомандующего, но ждет результатов Фото: Офис президента

Поэтому Зеленский и для себя определил такой круг лиц, которому он доверяет.

"Когда говорил о команде, имел в виду тех, кто к нему приходит на совещания и формирует основы политики. Например, в информационной сфере речь идет о Михаиле Подоляке, во внешней политике — Андрее Ермаке, — говорит Фокусу политтехнолог Виктор Бобыренко. — В то же время в украинских реалиях такое ограничение свидетельствует о том, что все решения, несмотря на Конституцию, пока принимаются в Офисе президента, а другие — парламент и правительство только их реализуют. То есть им Зеленский мало кому доверяет формирование политик. То есть как руководитель не научился подбирать, расставлять кадры, что является основным умением руководителя — от директора школы до руководителя государства".

Контролируемое большинство президента

Не видит среди ближайшего круга Зеленский и народных депутатов. И даже декларирует, что, как и общество, имеет к ним достаточное количество замечаний. Но при этом парламент работает, принимая важные законопроекты, необходимые для реформ на пути к европейской и евроатлантической интеграции.

"Есть процент людей, которые работают, которые голосуют. Кстати, европейские законы проголосовали, это было важно. Проголосовали много реформ, которые откроют те самые 50 миллиардов, которые, кстати, поддерживают нашу экономику, которая потом и дает бизнесу возможность работать здесь, а не закрываться", — отметил он.

В то же время Зеленский в который раз повторил, что во время войны выборы в парламент невозможны.

"Что я могу сделать как президент? Не могу их распустить, потому что тогда будут выборы. Выборы нельзя во время войны проводить... Если мы готовы на такие пути изменения состава Верховной Рады, надо менять украинское законодательство и проводить выборы. Все, что можно сделать с депутатами", — добавил Зеленский.

Зеленский не может распустить Верховную Раду, где большинство имеет его партия "Слуга народа" Фото: Facebook / Слуга народа

"На самом деле, журналисты на пресс-конференции спросили Зеленского, может ли он влиять на депутатов от пропрезидентской силы, которые отдыхают в ресторанах и на курортах, не выполняя свои функции в парламенте, сдавая мандаты (по состоянию на 13 декабря 2023 года всего 400 (Конституцией предусмотрено 450, в 2019-м избрано — 424, — Фокус.), — отмечает Бобыренко, — Зеленский сказал, что нет, для этого необходимо поменять парламент. Но пока это невозможно. Поэтому надо принять, что все мы люди — есть — хорошие, а есть — плохие. И намекнул, что не контролирует Марьяну Безуглую, которая постоянно продуцирует скандальные заявления, например, об обязательной мобилизации женщин или увольнении главкома Валерия Залужного. Но это лукавство. Как раз они ее контролируют, она с их ведома присылает эти месседжи".

Эксперты говорят, что сейчас президент контролирует парламент, и такое сосуществование с ним является удобным.

"Фактически прозвучало, что парламент эффективен — он работает, если кто-то из отдельных депутатов даже от "Слуги народа" занимается коррупцией — третье дело. Для Зеленского важно, чтобы в Верховной Раде было контролируемое большинство. Оно у него есть. Решение Банковой находят 226 голосов", — добавляет Бобыренко.

Возможно ли в Украине правительство единства

Не входит в команду Владимира Зеленского, как свидетельствуют слова президента, и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и чиновники. В частности, и назначенные Зеленским министры. Хотя фамилии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время разговора с журналистами и звучали: вторым и третьим после фамилии главы Офиса президента Андрея Ермака.

Вследствие того, что президентская партия получила в парламенте большинство, то президент играет ведущую роль в формировании правительства — в нем нет представителей других фракций.

И, судя по заявлениям, президента изменений в правительстве не планируется.

Хотя такие изменения, вероятно, были бы возможными во время войны, когда организовать и провести президентские или парламентские выборы невозможно, но есть необходимость уравновесить политическую систему. Это можно было бы сделать, переформатировав правительство. И есть несколько вариантов, говорят эксперты. Один из них — назначить Кабинет министров — представителей гражданского общества. Другой — представителей разных политических направлений, чтобы снизить уровень общественного противостояния.

Президент пока не видит альтернативы и необходимости менять правительство Шмыгаля

"Зеленский мог бы посоветоваться с гражданским обществом, с экспертами, подобрать специалистов в команду — иностранные правительства, возможно, и оплачивали бы их труд, чтобы усилить команду, — рассуждает Бобыренко, — или создать правительство из национальных авторитетов, где бы министром культуры был бы или Сергей Жадан, или Оксана Забужко. Другой путь — создать правительство из представителей различных парламентских политических сил, привлекая представителей "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины". Понятно, что из "Оппозиционной платформы" не надо никого брать".

"А как мы логически обоснуем, что представителей "Оппозиционной платформы" в такой состав не привлекать? Да, понятно, что их присутствие на таких должностях сейчас невозможно, это вызовет в обществе серьезное возмущение. Но со стороны это можно расценивать как немотивированные ограничения", — говорит Олещук.

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Он добавляет, что время такой возможности прошло. Условное правительство единства можно было сформировать в начале полномасштабного вторжения. Но этого не произошло. Хотя и последствия такого формирования сейчас трудно предсказать: вероятно, со временем политические распри перешли бы из парламента и в правительство, что привело бы к снижению эффективности работы.

"Сейчас не может быть никакого Правительства "национального единства", потому что у нас нет такого единства в политике, — продолжает он, — Все партии занимаются политикой. И в случае формирования на этом этапе подобного коалиционного правительства, оно превратится в фикцию, только для того чтобы переложить друг на друга политическую ответственность. Возможно, чисто политически президенту было бы выгодно сформировать подобное правительство, поделив политическую ответственность со всеми другими политическими игроками. Но тогда какие критерии? Мы уже говорили, что когда речь идет о представителях всех парламентских политических сил, то это невозможно. И к тому же неизвестно, насколько сейчас общество доверяет тем или иным политическим силам. Подозреваю, если бы сейчас проходили выборы, некоторые политические силы вообще бы не прошли в Парламент".

Свои в армии и чужие конфликты

"Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком, вместе с Генштабом. Есть много там вопросов. И также командующий (ОСУВ) "Таврии", который оперативным командованием занимался... Наступление — это сложный вопрос: что-то было, чего-то не было, чего-то не хватает... Нам нужны крепкие шаги и результаты... каждый день на каждой должности", — сказал Зеленский во время пресс-конференции.

"Другими словами, он объяснил: Залужный в моей команде как тот, кого я назначил, как и все остальные, кого я назначил, — говорит Петр Олещук, — Так или иначе все люди, которых назначает Зеленский все равно в его команде и он несет за них политическую ответственность, хочет этого или нет. Но вхождение в его команду не означает вхождение в приближенный круг, который принимает определенные политические решения".

Президент Зеленский рассказал, что конфликт с Залужным есть только у народного депутата Безуглой Фото: Радіо Свобода

Виктор Бобыренко ответами Зеленского о Залужном разочарован. Мол, они могли бы прийти к журналистам вместе.

"На пресс-конференции Зеленский должен был бы объяснить, существует ли конфликт между политиками и военными, — отмечает политтехнолог, — Он мог бы прийти к журналистам с Залужным, сказать, что у них нормальные рабочие отношения, а все, что говорят всякие так эксперты о конфликте — бред. А так Зеленский не отрицал, что конфликт есть, но, при этом, сказал об исключительно рабочих отношениях. По его словам, можно сделать вывод, что конфликт есть у главкома Валерия Залужного и народного депутата Марьяны Безуглой".

"Относительно Марьяны, Валеры, и у них там еще несколько человек — очень сложно. Они все любят комментировать в фейсбуке, они очень часто там общаются. То они вместе ходят на фронт, то они ссорятся... Это сложные вопросы, если честно, для меня. Нам всем нужно давать результат государству ежедневный, а селфи успеем", — сказал Владимир Зеленский.

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