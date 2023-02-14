Это хуже шахедов. Россия готовит масштабное воздушное нападение

Related video

В последнее время было несколько ложных воздушных тревог. "Ложных" условно — выяснилось, что вместо "шахедов" летят разведывательные дроны, воздушные шары с уголковыми отражателями; все по такому случаю облегченно вздохнули и вернулись к прежним делам.

Но это хуже шахедов. Шахеды летят по координатам, атаковать заранее известные стационарные цели. Воздушная разведка ищет цели повкуснее — позиции ПВО, военные лагеря, штабы, склады… Уголковые отражатели на шарах имитируют большие самолеты, активируют систему противовоздушной обороны, чтобы противник — с помощью разведывательных дронов — засекал их координаты.

Готовится масштабное воздушное нападение. Враг не оставил попыток завоевать господство в воздухе. Авиация — предпоследний серьезный аргумент Кремля в этой войне, которую он не может выиграть только наземными силами.

Последний — тактическое ядерное оружие. Которое Путин не осмелиться применить, не разделив ответственности за безумие с российской элитой. Поэтому и готовится его "послание" 21 февраля — а-ля заседание их совбеза накануне вторжения год назад, только в расширенном составе.

Будет давить на нервы, плакаться, что Россия воюет со всем цивилизованным Западом (так и есть, по сути), кричать, что родина в опасности…

Будет пытаться спасти свою шкуру ядерным шантажом, ценой сотен тысяч жизней. Посмотрим, сколько в Кремле осталось безумцев. Если мало — ему конец.

Источник

Важно