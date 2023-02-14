Почему США сами не хотят убрать Путина и ждут этого от Украины

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Как Запад не собирается воевать вместо нас с путинской Россией или бороться с нашей элитной коррупцией, точно так же западные страны не собираются за россиян радикально решать проблему устранения Путина от власти. США только спорят о цене победы над путинской Россией. США заинтересованы в нашей военно-политической победе над путинской Россией и обрушении режима личной власти Путина, поэтому они будут поддерживать и стимулировать эти два процесса, но не будут выполнять главные роли, тем более рисковать или жертвовать. Ибо цели Запада, прежде всего США, гораздо масштабнее, чем победа Украины или крушение политического режима Путина.

С одной стороны, яростно сражающаяся Украина — единственное мощное проамериканское средство победы над Россией, "украинский способ" ее дефашизации и денуклеаризации. С другой стороны — победившая Украина позволит серьезно переформатировать Европу, НАТО и ЕС. Европейское сообщество чувствует это, особенно Германия, но ничего сделать не может.

Оказалось, что в XXI веке огромную роль играют сильные, боевые государства, способные защитить мировой порядок и европейскую безопасность, а не просто экономически успешные страны Европы. В этом смысле Украина становится "главным призом Европы", если, конечно, наш истеблишмент (элиты пока нет) не упустит своего исторического шанса.

В свою очередь, если Украина является главным рычагом победы Запада над путинской Россией, то сама Россия становится всего лишь "разменной монетой" в геополитической конкуренции между США и Китаем.

Поэтому уже сейчас Украине надо освобождаться от вредной иллюзии, что американцы за нас не только выиграют войну, но и победят дремучую украинскую коррупцию и проведут успешные реформы. По той простой причине, что только в процессе победы над фашисткой Россией, разгрома пирамиды элитной коррупции и проведения радикальных экономических, социальных и политических реформ может возникнуть, сформироваться ответственная и плодотворная украинская элита.

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