Це гірше за шахеди. Росія готує масштабний повітряний напад

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Останнім часом було кілька хибних повітряних тривог. "Хибних" умовно — з'ясувалося, що замість "шахедів" летять розвідувальні дрони, повітряні кулі з кутовими відбивачами; всі з такої нагоди полегшено зітхнули і повернулися до колишніх справ.

Але це гірше за шахеди. Шахеди летять по координатах, аби атакувати заздалегідь відомі стаціонарні цілі. Повітряна ж розвідка шукає смачніші цілі — позиції ППО, військові табори, штаби, склади… Кутові відбивачі на кулях імітують великі літаки, активують систему протиповітряної оборони, щоб супротивник за допомогою розвідувальних дронів засікав їхні координати.

Готується масштабний повітряний напад. Ворог не залишив спроб завоювати панування у повітрі. Авіація – передостанній серйозний аргумент Кремля у цій війні, яку він не може виграти лише наземними силами.

Останній — тактична ядерна зброя. Яку Путін не наважиться застосувати, не розділивши відповідальності за божевілля з російською елітою. Тому й готується його "послання" 21 лютого — а-ля засідання їхнього радбезу напередодні вторгнення рік тому, лише у розширеному складі.

Тиснутиме на нерви, плакатиметься, що Росія воює з усім цивілізованим Заходом (так і є, по суті), кричатиме, що батьківщина в небезпеці…

Намагатиметься врятувати свою шкуру ядерним шантажем, ціною сотень тисяч життів. Подивимося, скільки у Кремлі залишилося безумців. Якщо мало, йому кінець.

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