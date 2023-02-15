Бахмут. Чи здадуть місто, ризики для ЗСУ та яка стратегія Залужного

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Багато хто пише про Бахмут і про те, навіщо ми його тримаємо. Ще пішли чутки, що його зливають. Спробую відповісти. Бахмут — це дуже важкий фронт. Донецька агломерація — це дуже важкий театр бойових дій, коли у ворога більше м'яса, ніж у тебе.

Але віддати Бахмут — це виводити наші війська під штурмовими діями ворога. Скільки там буде загиблих і полонених, поки ми відступимо, фортифікуємо нову лінію, вирівняємо оборону, ви рахували? А якщо не зможемо і в нас там посиплеться фронт? Так, ситуація в Бахмуті важка, але є і більш фатальні варіанти. Там, де у противника багато сил і постійні штурми, там буде пекло. Це війна. Але інші варіанти, можливо, будуть ще більш небезпечні для України.

У нас є Залужний, який працює від оборони та нападу. Як би там не було, але росіянам у Бахмуті дуже тяжко. Вони там теж закінчуються. Я спілкуюся з хлопцями, які займаються аеророзвідкою на Бахмуті, коригують Ескалібури та MGLRS, і знаю, що щодня ЗСУ знищують багато техніки. Так багато, що її немає стільки на інших ділянках фронту. Тори, Зоопарки, арти, танки — щодня знищується техніки на десятки та сотні мільйонів доларів. І колись вона має закінчитися. Це потрібно все знищити, бо якщо не там, то доведеться знищувати її на інших ділянках фронту. І поки що роботи там багато.

Ніхто Бахмут не зливає, всі працюють як можуть. І від оборони. Колись командування вирішить, що достатньо, і прориватиме фронт поруч, щоб обрушити цю лінію — це станеться, коли ми будемо готові до цього.

Бахмут — не єдине місце, де важко. Я бачив штурми під Донецьком, і щоб там не говорив Стрєлков, там було все організовано та дуже добре сплановано. Але 59, 36, 35, 110 і 79 із приданими підрозділами втримали лінію, не давши реалізувати мету "Відкинути ЗСУ від Донецька!", яку від початку року оголосили російські воєнкори. Важко на Луганському напрямку. Важко на Вугледарі. Багато де важко. Деякі сильні бої взагалі проходять поруч із вами, а ви про це не знаєте, бо ЗМІ не приділяють цьому достатньо уваги.

Але ніхто нічого не зливає. Найтемніша ніч – перед сходом сонця, пам'ятаємо про це. І треба вистояти. Попереду ще тяжкі бої, і якщо ви вважаєте, що важко в обороні, то скажу, що штурмувати набагато важче. А в нас це ще попереду.

Вірте Залужному. Він ще не підводив. І знаю, що не підведе.

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