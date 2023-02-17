Под прицелом. Сколько стоит подготовить одного снайпера

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Общался вчера с людьми, которые нам помогают. Разговорились о том, что нужно очень много финансов и где их брать — не всегда понятно. Они спросили, вот ты? на что обычно собираешь? Мой ответ прост — в основном на гонку вооружений. Россиян дофига и они прут навалом, значит, мы должны брать умением, умом, профессионализмом и хорошим оружием. Выдает ли армия хорошее стрелковое оружие? Конечно, да, но гораздо меньше, чем есть нужда у пацанов.

Приведу пример подготовки снайпера. Допустим, у нас появился боец, у которого правильно работают голова и руки и он хочет стать снайпером. Мы начинаем обучать с простого 308-го калибра дальностью уничтожения до 600м. Итак:

Средняя винтовка — 120 тыс. грн Прицел обычный — 60 тыс. грн Прицел теплый — 120 тыс. грн Рюкзак снайпера — 26 тыс. грн. Замена планки пикотини на сталь — 10 тыс. грн Два запасных магазина — 12 тыс. грн Тренировочные начтрелы, около 1000 выстрелов — 117 тыс. грн БК на выход, 500 патронов — 58 тыс. грн Разные удобные ништяки — 30 тыс. грн

Итого — 543 тыс. грн на одного.

Очень много и, наверное, для пацанов-окопников надо меньше. Но снайперы реально эффективные и очень помогают окопникам. И группа 5-6 подготовленных снайперов могут в определенных условиях быть более эффективными, чем рота.

Был один случай летом на Херсонщине. Звонит мне примерно в час ночи побратим из другого подразделения и буквально кричит: "Друже, передай мне снайперскую винтовку. Мы стоим в низине, минометные расчеты россиян на холме и они нас просто заливают, много потерь". И говорит, мол, я хочу подползти поближе и попытаться снять расчеты, чтобы они ушли в итоге… У меня не было возможности тогда помочь товарищу. А недавно он погиб под Бахмутом….

Бывает разное, но я знаю одно: нам всем необходимо помогать друг другу через немогу. Не знаю, у кого как, но если у меня есть излишек чего-то на сейчас, а это, возможно, нам понадобиться через месяц — два, а кому-то это нужно на вчера, то я отдаю побратимам через волонтеров, потому что это жизни пацанов. Самое дорогое, что у нас есть…

И да, гонка вооружений продолжается, скоро мы опять будем собирать деньги — пока на ротации.

[ + – ] Чтобы подготовить одного снайпера, необходимо потратить минимум 543 тыс. грн. И это без каски, бронежилета, формы и обуви Фото: Facebook Костя Прошинский

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