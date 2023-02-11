Штабные крысы. Почему тем, кто воюет на нуле, не платят боевые 100 тысяч

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Как-то увидела сообщение в Фейсбуке: "А кто считал, сколько стоит служба солдату?" Очень правильная постановка вопроса, но хочу продолжить: "А кто считал, сколько стоит служба офицеру?"

Рассказываю. Только на ремонт авто, шины и топливо за год для взвода ушло более полумиллиона гривен. Топливо всегда за свой счет. Разве что, когда были при танковой, те давали только 80 литров дизеля в месяц. Иногда взвод скидывается, но основной вес латать финансовые дыры лежит на командире — моя зарплатная карта вечно пустая. И это при том, что мне подбрасывают на войну из всех моих предыдущих работ, но сразу все улетает вместе с моим военным жалованием.

Я, вообще-то, считаю нормальным тратить зарплату на войну. Живем же одним днем. Была бы возможность, я бы и ракеты покупала.

Но обидно до чертиков, когда при такой постановке вопроса мой взвод и я лично получили боевые лишь за три с половиной месяца, ой, ошиблась за 4 с половиной. Но это мизер по сравнению с тем, что мы на нуле уже скоро год. За февраль-март — оборону Киева — мы боевые не получили. С сентября снова не получаем. Все справки я делаю, а это довольно трудно, если ты добавленное подразделение, а особенно, когда тебя перебрасывают из батальона в батальон, а командиров, которые должны подписать, отправляют на Бахмут. Уже 9 таких измученных мною справок лежат в штабе моей любимой бригады… И ничего.

А особенно обидно до чертиков, когда понимаешь, что так происходит в частности из-за отношения ко мне лично. Почему-то к нам, майдановским депутатам, особое отношение…

Нет, на линии фронта у меня все хорошо, все, с кем я пересекалась в зоне 5 км от врага — мои друзья, побратимы. Но штабные и тыловые крысы моей бригады меня ненавидят.

Для них святой принцип унизить: не заплатить боевые, не предоставить вовремя документы, сделать какие-то гадости в штатке. К примеру, в штат моего взвода записали 200-х и я не могу доукомплектоваться.

Но снова понимаю, что дело не только во мне. Другие тыловые штабы других бригад, убеждена, тоже с максимальным пренебрежением относятся к военным на нуле. Может, потому что тыловые крысы реабилитируются в глазах, когда унижают воюющих, мол, мы круче?

Как я ненавижу унижение. Достоинство — величайшее счастье. Хорошо, что на нуле можно возмутиться и сразу забыть о штабе, потому что боевая работа требует всего внимания. Потому на фронте мне хорошо. Здесь достойная жизнь, здесь уважение и подлинность. Здесь, на нуле, мы все одной крови и не терпим унижения. И штабных крыс здесь нет. Разве это не счастье? А им — чтобы перья во рту поросли…

[ + – ] Для штабных крыс святой принцип унизить: не заплатить боевые, не предоставить вовремя документы, сделать гадости в штатке Фото: Facebook Татьяна Черновол

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