О чем молчат в єдиних новинах и почему нам не обойтись без новой мобилизации

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Непонимание правдивой ситуации на фронте — это следствие кривой информационной политики известных персонажей и "технологов", предоставивших миллиарды всяким "единым" и "кварталам", но так и не сумевшим довести до населения реальность.

А реальность вот какая:

Мы сломали блицкриг — но враг не разбит, началась война на истощение. Русских мобилизуют, они не сопротивляются войне и поступают на фронт десятками тысяч — и так будет еще много месяцев. Оружия и техники у них очень много, хотя и не современной, но ее достаточно для террористической войны не только против армии, но и против гражданской инфраструктуры, поэтому они не столько что-то захватывают, сколько стирают в пепел. Выдержать это давление без концентрации всех государственных ресурсов и продолжения мобилизации — мягко говоря, сверхсложная задача даже при тотальной поддержке союзников и поставках их оружия. Все ли делается, чтобы перемолоть очередную модернизированную волну путинского наступления, кроме бесконечных криков о "дайте 100500 танков и звезде смерти", я оценивать не буду из-за статуса военнослужащего. Вы и сами все видите, кто что "оптимизирует" и при этом гребет как не у себя, уже год "боится снайпера" или при погонах несет дичь в телевизоре, а не где-то в бригаде.

А если не видите — ну, то не впервые, просто не надо удивляться очередному несовпадению картинки на экране с реальностью. Претензии, как всегда, к зеркалу, хотя в клинических случаях можно и к Порошенко.

Вообще не понимаю, почему ответственные лица боятся прямо призывать к мобилизации, видимо, из-за рейтингов, так то те же грабли, как в случае с логической цепочкой "нагнетание паники" — "две — три недели" — "про*балы". Повзрослейте, жизнь все равно заставит.

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