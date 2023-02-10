Про що мовчать у єдиних новинах і чому нам не обійтися без нової мобілізації

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Нерозуміння правдивої ситуації на фронті — це наслідок кривої інформаційної політики відомих персонажів і "технологів", які надали мільярди всіляким "єдиним" і "кварталам", але так і не зуміли довести до населення реальність.

А реальність ось яка:

Ми зламали бліцкриг — але ворог не розбитий, почалася війна на виснаження. Росіян мобілізують, вони не чинять опору війні та прибувають на фронт десятками тисяч — і так буде ще багато місяців. Зброї і техніки в них дуже багато, хоч і не сучасної, але її достатньо для терористичної війни не лише проти армії, а й проти цивільної інфраструктури, тож вони не стільки щось захоплюють, скільки стирають у попіл. Витримати цей тиск без концентрації всіх державних ресурсів і продовження мобілізації — м'яко кажучи, надскладне завдання, навіть за тотальної підтримки союзників і постачання їхньої зброї. Чи все робиться, щоб перемолоти чергову модернізовану хвилю путінського наступу, окрім нескінченних криків про "дайте 100500 танків і зірку смерті", я оцінювати не буду через статус військовослужбовця. Ви й самі все бачите, хто що "оптимізує" і водночас гребе як не в себе, вже рік "боїться снайпера" або при погонах говорить нісенітниці в телевізорі, а не десь у бригаді.

А якщо не бачите — ну, то не вперше, просто не треба дивуватися черговій розбіжності картинки на екрані з реальністю. Претензії, як завжди, до дзеркала, хоча в клінічних випадках можна й до Порошенка.

Взагалі не розумію, чому відповідальні особи бояться прямо закликати до мобілізації, мабуть, через рейтинги, бо то ті ж граблі, що й у випадку з логічним ланцюжком "нагнітання паніки" — "два — три тижні" — "про*бали". Подорослішайте, життя усе рівно змусить.

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