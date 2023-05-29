Лобаев модернизирует винтовку DXL-3 "Возмездие": чем вооружены вражеские снайперы (видео)

По утверждению разработчика, винтовка разработана как контрснайперское оружие с эффективной дальностью стрельбы до 1800 метров. Винтовка 2016 года будет иметь новую ствольную коробку, шасси, ударно-спусковой механизм и т.д.

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Основатель российской компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что конструкторы провели глубокую модернизацию винтовки DXL-3 "Возмездие", которую классифицируют как контрснайперскую крупнокалиберную винтовку. По его словам, модернизация была проведена с учетом опыта военных действий в Украине и затронула практически 90% оружия — неизменным осталось только цевье. Об этом Лобаев рассказал 28 мая в интервью журналисту пропагандистского канала "Звезда".

"Старая версия — это винтовка 2016 года, как раз сейчас она во время СВО проходит модернизацию. Изменена новая ствольная коробка, затем, новое шасси, новый флажок предохранителя, уже под наш ударно-спусковой механизм", — заявил Лобаев.

Снайперские винтовки Лобаева

Снайперские винтовки Лобаева, или сокращенно СВЛ, выпускаются небольшим частным предприятием ООО "Царь-Пушка" в городе Тарусе, Российской Федерации. Особенность таких винтовок заключается в том, что они по сути производятся частным лицом на частном предприятии и строго под конкретного заказчика.

Винтовки Лобаева выпускаются под широкий диапазон калибров, таких как .408 Cheyenne Tactical (10,3×77 мм), .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) и другие.

Важно

Под прицелом. Сколько стоит подготовить одного снайпера

В среднем винтовки СВЛ, как утверждает разработчик, способны обеспечивать эффективную дальность стрельбы до 2 200 метров, при этом в зависимости от патронов кучность стрельбы остается на уровне 0,2 — 0,3 угловых минуты (МОА).

Что известно о винтовке DXL-3

Третья модель контрснайперской крупнокалиберной винтовки Duke eXtrusion Lobaev, или DXL-3, была впервые представлена в 2014 году. Эта винтовка использует патрон .338 Lapua Magnum, что позволяет вести эффективный огонь на дистанции до 1800 метров. В магазине — 5 патронов.

Винтовка при весе в 7910 г имеет шасси и приклад из экструдированного алюминия (eXtrusion) Общая длина DXL-3 составляет 1331 мм, при этом ствол имеет длину 740 мм. Заявленная кучность стрельбы составляет 0.42 MOA.

Для повышения точности и снижения отдачи от мощного патрона на ствол установлен сложный многокамерный дульный тормоз компенсатор (ДТК).

Что касается обвеса, то конструкция DXL-3 предусматривает регулировку многих компонентов, например — усилие спуска (250-1500 г), вылет гребня и затыльника приклада и т.д. Кроме того "Возмездие" имеет кучу планок под любой обвес от сошек до оптики или опор к прикладу.

Ранее сообщалось, что команда украинских снайперов, получившая прозвище "Привиди Бахмута", оказалась настоящим ужасом для российских оккупантов, пытавшихся захватить город в Донецкой области. Бойцы месяцами находились в самой горячей точке фронта и фактически 24 часа в сутки уничтожали противника в Бахмуте.