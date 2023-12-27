"Калашников" отгрузил первую партию снайперских винтовок Чукавина: в чем особенность СВЧ

Разработчики утверждают, что винтовка отличается от СВД конструкцией, повышенной дальностью и кучностью стрельбы. Однако ударно-спусковой механизм остался такой же, как и у винтовки Драгунова.

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Российские оружейники из концерна "Калашников" отправили заказчику первую партию снайперских винтовок Чукавина (СВЧ). Партия была отправлена после винтовка успешно прошла приемку. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба концерна.

"Снайперская винтовка Чукавина обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, позволяет использовать любые прицельные комплексы российского и зарубежного производства. При этом СВЧ сохранила надежность широко известной в России и мире снайперской винтовки Драгунова, которая продолжает выпускаться концерном "Калашников", — цитирует пресс-служба президента концерна Алана Лушникова.

Также сообщается, что в серийное производство винтовка пошла в 2023 году. В следующем году серийный выпуск продолжится.

Характеристики СВЧ

Снайперская винтовка Чукавина предназначена для поражения живой силы противника на малых и средних дистанциях в условиях общевойскового боя. Сами разработчики позиционируют оружие не как классическую снайперскую винтовку в современном понимании, а как оружие для марксменов (пехотных снайперов).

Оружие представляет собой полуавтоматическую винтовку, выполненную по так называемой гардинной схеме: ее внутренние механизмы условно разделены на верхнюю и нижнюю части.

Винтовка выполнена из прочного металла, но нижний ресивер (Lower) имеет элементы из полимерных материалов. Конструкция СВЧ существенно отличается от традиционной компоновки винтовки Драгунова или автоматов АК, где основные элементы конструкции установлены снизу. В данном случае приклад, ствольная коробка и ствол оружия находятся на одной оси. По словам разработчиков, это уменьшает подброс оружия при стрельбе.

В то же время в Lower практически все сохранено от СВД. По словам специалистов "Калашникова", это сделано и для унификации и потому, что ударно-спусковой механизм винтовки драгунова отлично себя зарекомендовал.

Винтовка имеет достаточно толстый ствол, при этом оружие выпускается под традиционный калибр 7,62х54-мм. Возможно, появятся модификации под калибры 7,62х51 NATO и .338 Lapua Magnum.

Разработчики утверждают, что у СВЧ улучшенный приклад и эргономика, также есть возможность установки глушителей. По словам Лушникова, новая винтовка обладает повышенной дальностью и кучностью стрельбы по сравнению с СВД

"Она позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до километра, а предыдущая версия, СВД — до 800 м. И параметры кучности у нее, конечно, существенно лучше, чем у СВД", — заявил он.

Общая длина винтовки с разложенным прикладом и пламегасителем – 1170 мм, длина ствола – 620 мм. Масса без магазина составляет 4,8 кг. Рассеяние на дистанции 100 м — в пределах 30 мм.

СВЧ имеет надежную газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

Также винтовка оснащена планкой Пикатини для установки различного рода аксессуаров.

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