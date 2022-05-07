Украинские штурмовики используют против ВС РФ ракеты С-13 (видео)

Они предназначены для уничтожения военной техники и личного состава противника, находящихся в укрытиях и железобетонных бункерах.

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Штурмовики Су-25 Воздушных сил Украины работают по позициям российской армии ракетами калибра 122-мм.Об этом пишет Украинский милитарный портал, ссылаясь на видео украинского военного Виталия Шульги.

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На видео бронированный Су-25 оснащен четырьмя подвесными блоками типа Б-13Л. В каждом блоке может находиться до пяти реактивных неуправляемых ракет 122-мм С-13.

Ракеты С-13, разработанные в СССР в 70-х годах, используются для уничтожения самолетов в железобетонных бункерах, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях.

[ + – ] Навесные блоки Б-13Л

"Милитарный" уточняет, что на украинском штурмовике видны подвесные топливные баки ПТБ-800, содержащие по 840 л каждый. Они предназначены для дополнительного запаса топлива, что позволяет увеличить дальность полета самолета. Пустые баки после использования в боевых условиях сбрасываются.

В 2020 году Государственный научно-исследовательский институт Украины также планировал испытать использование С-13 на вертолетах Ми-8. У базовой модели вертолета такой возможности не было.

Ранее Фокус рассказывал, как дроны ВСУ уничтожают танки РФ советскими гранатами. Устаревшие противотанковые гранаты РКГ-3 устанавливают на украинские беспилотники и с их помощью эффективно поражают вражескую бронетехнику.

Напомним, ВСУ применили против армии РФ беспилотники Phoenix Ghost.