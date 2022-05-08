ЗСУ в районі Харкова можуть вийти до російського кордону найближчими днями або тижнями, — ISW

Російські війська відступають на північний схід від Харкова та підривають мости, щоб уповільнити наступ української армії.

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У своєму черговому звіті, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська не планують повертатися на раніше зайняті позиції. Вони відступають під тиском української армії й в найближчому майбутньому ЗС РФ не розпочнуть наступ на тих територіях Харківської області, де закріпилися українські війська.

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За словами американських аналітиків, контрнаступ ЗСУ на північний схід від Харкова значно просунувся вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями наша армія просунеться до кордону з Росією. Російські війська підірвали три мости, щоб обмежити контрнаступ української армії та здійснюють обмежений відступ, йдеться у звіті ISW.

Дані про руйнування мостів Циркунах та Руських Тишках, що знаходяться поруч із Харковом, аналітики взяли з повідомлень Генштабу ЗСУ. Але, як сказано у звіті ISW, експерти не можуть незалежно підтвердити, що російські війська зруйнували ці мости та відступили, хоча російські війська зруйнували кілька мостів під час виведення військ із Чернігівської області та, ймовірно, роблять це навколо Харкова.

[ + – ] Карта бойових дій за даними аналітиків ISW

Зазвичай армія руйнує мости, коли не планує найближчим часом намагатися перетнути річку. Тому малоймовірно, що найближчим часом російські війська почнуть повернення звільнених ЗСУ територій у Харківській області, вважають американські аналітики.

На думку експертів, наступ ЗСУ спрямований на те, щоб відтіснити війська супротивника якнайдалі від Харкова, щоб росіяни не могли завдавати артилерійських ударів по місту. Також, ймовірно, в командування української армії є план вийти до кордону з Бєлгородською областю Росії.

Контрнаступ ЗСУ змушує російське командування перекидати свої війська, призначені для дій на інших ділянках фронту, саме під Харків, щоб зупинити українські атаки.

Американські аналітики вважають, що ЗС РФ не зможуть запобігти виходу українських військ до кордону з Росією, навіть із додатковим підкріпленням.

[ + – ] Карта бойових дій за даними аналітиків ISW

Контрнаступ ЗСУ має багатонадійні можливості та може створити умови для подальших наступальних дій української армії на північному сході Харківської області, вважають експерти.

Про наступ ЗСУ під Харковом і про те, що противник намагається зміцнитися неподалік міста, Фокус вже писав. Про це йдеться в черговому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 травня.

Нагадуємо, що військовий експерт Олег Жданов упевнений у тому, що мобілізація у РФ буде, але прихованою. За його словами, мобілізацію не проводитимуть у Москві чи Санкт-Петербурзі, а найімовірніше в депресивних регіонах Росії.