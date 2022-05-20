РФ наступает на Северодонецк и Лисичанск, пытается вернуть позиции под Харьковом, — Генштаб
Украинские войска отбили 14 атак противника на Донбассе, прорвать фронт за минувшие сутки агрессору не удалось.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Российские войска ведут наступление в районах Лисичанска и Северодонецка Луганской области, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак противника на Донецком и Луганском направлениях. Помимо этого вражеские силы пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 мая.
Донбасс
- Славянское направление — войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Комышеваха и Долина;
- Донецкое направление — противник активизировал наступление и штурм в регионе для улучшения тактического положения, открывал огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации для разрушения укрепительных сооружений украинских войск по всей линии столкновения;
- Лиманское направление — вражеские силы периодически обстреливает объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное;
- Северодонецкое направление — российские войска безуспешно проводил штурм в направлении Северодонецка, враг понес потери и отступил. Боевые действия происходили в районе Тошковки;
- Бахмутское направление — силы РФ наступали на Выскриву при поддержке артиллерии и минометов, пытались улучшить свои позиции недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские войска понесли потери в районе Александрополья;
- Авдеевское направление — при поддержке артиллерии войска РФ вели наступательные и штурмовые действия в районе Веселого, однако потерпели поражение и отступил;
- Кураховское направление — противник массово обстреливал гражданскую инфраструктуру из артиллерии, в том числе из реактивных систем залпового огня. Наступление вражеские войска вели в районах Новомихайловки и Александровки, безуспешно.
Другие регионы
- Волынское и Полесское направление — позиции белорусских войск не изменились, угроза ракетно-бомбовых ударов с территории соседней республики остается;
- Северское направление — противник строит сооружения в районе Азаровки Брянской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области;
- Харьковское направление — войска РФ стараются удержать занятые рубежи и проводить контратаки для возвращения утраченных позиций. Наблюдается усиленная воздушная разведка с применением беспилотников. Боевые действия продолжались в районе Терновой и Веселого, обстрелы велись в районе Русских Тишек;
- Новопавловское и Запорожское направления — противник вел огонь по инфраструктуре и частным домам при помощи реактивной, ствольной артиллерии и минометов, также проводилась контрбатарейная борьба. В районе Новодаровки враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции;
- Южнобужское направление — активных боевых действий войска РФ не вели, однако обстреливали жилые дома при помощи минометов и ствольной артиллерии, а также продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны. Вероятность продолжения боевых действий для улучшения позиций и выхода на административную границу Херсонской области со стороны российских сил остается высокой;
- Бессарабское направление — ситуация существенно не изменилась;
- В Черном и Азовском море корабельные группировки войск РФ продолжают блокировать гражданское судоходство.
Потери войск РФ
За минувшие сутки украинские войска отразили 14 атак противника за минувшие сутки, уничтожены: 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники, 6 единиц автомобильной техники РФ, сбит беспилотник типа "Орлан-10".
Всего с 24 февраля по состоянию на утро 20 мая российские войска ориентировочно потеряли:
- личного состава — 28700 (+200 за сутки);
- танков — 1263 (+9);
- боевых бронированных машин — 3090 (+27);
- артиллерийских систем — 596 (+1);
- РСЗО — 200 (+1);
- средств ПВО — 93;
- самолетов — 204 (+1);
- вертолетов — 168 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 460 (+5);
- крылатых ракет — 103;
- кораблей/катеров — 13;
- автомобильной техники и автоцистерн — 2162 (+5);
- специальной техники — 43.
Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что жители украинских регионов должны "вообще забыть слово "россияне" вследствие контрнаступления ВСУ и освобождения захваченных противником территорий.
Также мы писали, что агрессор контролирует до 25% территории Харьковской области.