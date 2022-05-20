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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ наступает на Северодонецк и Лисичанск, пытается вернуть позиции под Харьковом, — Генштаб

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Фото: Flickr | Российские войска продолжали наступление по нескольким направлениям

Украинские войска отбили 14 атак противника на Донбассе, прорвать фронт за минувшие сутки агрессору не удалось.

Российские войска ведут наступление в районах Лисичанска и Северодонецка Луганской области, за минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 14 атак противника на Донецком и Луганском направлениях. Помимо этого вражеские силы пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 20 мая.

Донбасс

  • Славянское направление — войска РФ обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Долгенькое, Большая Комышеваха и Долина;
  • Донецкое направление — противник активизировал наступление и штурм в регионе для улучшения тактического положения, открывал огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации для разрушения укрепительных сооружений украинских войск по всей линии столкновения;
  • Лиманское направление — вражеские силы периодически обстреливает объекты гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Диброва и Закотное;
  • Северодонецкое направление — российские войска безуспешно проводил штурм в направлении Северодонецка, враг понес потери и отступил. Боевые действия происходили в районе Тошковки;
  • Бахмутское направление — силы РФ наступали на Выскриву при поддержке артиллерии и минометов, пытались улучшить свои позиции недалеко от Владимировки и Васильевки. Российские войска понесли потери в районе Александрополья;
  • Авдеевское направление — при поддержке артиллерии войска РФ вели наступательные и штурмовые действия в районе Веселого, однако потерпели поражение и отступил;
  • Кураховское направление — противник массово обстреливал гражданскую инфраструктуру из артиллерии, в том числе из реактивных систем залпового огня. Наступление вражеские войска вели в районах Новомихайловки и Александровки, безуспешно.

Другие регионы

  • Волынское и Полесское направление — позиции белорусских войск не изменились, угроза ракетно-бомбовых ударов с территории соседней республики остается;
  • Северское направление — противник строит сооружения в районе Азаровки Брянской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области;
  • Харьковское направление — войска РФ стараются удержать занятые рубежи и проводить контратаки для возвращения утраченных позиций. Наблюдается усиленная воздушная разведка с применением беспилотников. Боевые действия продолжались в районе Терновой и Веселого, обстрелы велись в районе Русских Тишек;
  • Новопавловское и Запорожское направления — противник вел огонь по инфраструктуре и частным домам при помощи реактивной, ствольной артиллерии и минометов, также проводилась контрбатарейная борьба. В районе Новодаровки враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции;
  • Южнобужское направление — активных боевых действий войска РФ не вели, однако обстреливали жилые дома при помощи минометов и ствольной артиллерии, а также продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны. Вероятность продолжения боевых действий для улучшения позиций и выхода на административную границу Херсонской области со стороны российских сил остается высокой;
  • Бессарабское направление — ситуация существенно не изменилась;
  • В Черном и Азовском море корабельные группировки войск РФ продолжают блокировать гражданское судоходство.

Потери войск РФ

За минувшие сутки украинские войска отразили 14 атак противника за минувшие сутки, уничтожены: 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники, 6 единиц автомобильной техники РФ, сбит беспилотник типа "Орлан-10".

Всего с 24 февраля по состоянию на утро 20 мая российские войска ориентировочно потеряли:

  • личного состава — 28700 (+200 за сутки);
  • танков — 1263 (+9);
  • боевых бронированных машин — 3090 (+27);
  • артиллерийских систем — 596 (+1);
  • РСЗО — 200 (+1);
  • средств ПВО — 93;
  • самолетов — 204 (+1);
  • вертолетов — 168 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 460 (+5);
  • крылатых ракет — 103;
  • кораблей/катеров — 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2162 (+5);
  • специальной техники — ​​43.
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Потери войск РФ

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что жители украинских регионов должны "вообще забыть слово "россияне" вследствие контрнаступления ВСУ и освобождения захваченных противником территорий.

Также мы писали, что агрессор контролирует до 25% территории Харьковской области.