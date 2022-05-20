Російські війська можуть оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку-Лисичанську: що відомо (мапа)

ЗС РФ просуваються до Бахмута, щоб відрізати Сєвєродонецьк та Лисичанськ від єдиного шляху постачання і на північ від Попасної.

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Українські військові ризикують потрапити в оточення на північ від Попасної. Про це повідомляє блогер OSINTdefender у Твіттері.

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OSINT — це розвідка на основі відкритих джерел інформації. Блогер, який аналізує хід бойових дій в Україні, дійшов висновку, що ЗСУ в Лисичанську-Бахмуті можуть потрапити в оточення військ РФ.

Повідомляють, що російським військам вдалося прорвати оборону на північ від Попасної, вони прямують до Бахмута. Проте уникнути оточення може допомогти підкріплення, яке вже перекидають.

[ + – ] Прорив оборони в районі Попасної

"Є непідтверджені повідомлення про те, що кілька російських батальйонних тактичних груп за підтримки авіації прямують до окупованої Попасної, найімовірніше, щоб спробувати використати прориви росіян на захід від міста, про які повідомляли в останні кілька годин", — пише аналітик.

Таку саму інформацію поширив журналіст Bild Юліан Ріпке. Він пише, проросійські блогери стверджують, що російський десант зміг просунутися на 15 км на захід від Попасної.

[ + – ] Карта прориву, яку публікують кремлівські блогери

В українському Генштабі відрапортували, що ЗС РФ за підтримки артилерії та мінометів атакували Вискриву, а також намагалися покращити тактичне положення біля Володимирівки та Василівки. Ворожі війська зазнали втрат у районі Олександрополя.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗС РФ намагаються повернути позиції під Харковом.

Раніше радник голови ОП Подоляк заявив, що жителі українських регіонів "загалом мають забути слово "росіяни" завдяки звільненню захоплених РФ територій.