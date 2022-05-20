Российские войска могут окружить ВСУ в Северодонецке-Лисичанске: что известно (карта)

ВС РФ продвигаются к Бахмуту, чтобы отрезать Северодонецк и Лисичанск от единственного пути снабжения и на север от Попасной.

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Украинские военные рискуют попасть в окружение на север от Попасной. Об этом сообщает блогер OSINTdefender в Твиттере.

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OSINT — это разведка на основе открытых источниках информации. Блогер, анализирующий ход боевых действий в Украине пришел к выводу, что ВСУ в Лисичанске-Бахмуте могут попасть в окружение войсками РФ.

Сообщается, что российским войскам удалось прорвать оборону на север от Попасной, они движутся к Бахмуту. Однако избежать окружения может помочь подкрепление, которые уже перебрасывают.

[ + – ] Прорыв обороны в районе Попасной

"Имеются неподтвержденные сообщения о том, что несколько российских батальонных тактических групп при поддержке авиации направляются к оккупированной Попасной, скорее всего, чтобы попытаться использовать прорывы русских к западу от города, о которых сообщалось в последние несколько часов", — пишет аналитик.

Такую же информацию распространил журналист Bild Юлиан Репке. Он пишет, пророссийские блогеры утверждают, что российский десант смог продвинуться на 15 км западнее Попасной.

[ + – ] Карта прорыва, которую публикуют кремлевские блогеры

В украинском Генштабе отрапортовали, что ВС РФ при поддержке артиллерии и минометов атаковали Выскрив, а также пытались улучшить тактическое положение возле Владимировки и Василевки. Вражеские войска понесли потери в районе Александорополья.

[ + – ] Продвижение ВС РФ по данным Генштаба

Напомним, по данным Генштаба, ВС РФ пытаются вернуть позиции под Харьковом.

Ранее советник главы ОП Подоляк заявил, что жители украинских регионов "вообще должны забыть слово "россияне" благодаря освобождению захваченных РФ территорий.