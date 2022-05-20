Тяжелая ситуация для ВСУ: военный аналитик о ситуации вокруг Попасной (карта)

Российские войска начали следовать своей военной доктрине, что позволяет обходить украинские укрепрайоны. Таким образом было захвачено несколько сел в районе Попасной.

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Австрийский военный аналитик Том Купер в незапланированном отчете отмечает важность и сложность ситуации вокруг Попасной.

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Российская военная доктрина и тактика ВСУ

Российская военная доктрина делает упор на обход городских районов при наступлении: обход с фланга и осаждение вторым эшелоном, если это необходимо. Без участия в этом наступающих частей (первого эшелона). Однако в российском вторжении в Украину этого до сих пор не было. ВС РФ спешили захватить каждую деревню и городок вне зависимости от уровня потерь. Для контроля над дорогами, соединяющие населенные пункты.

Поэтому тактика ВСУ заключалась в том, чтобы превратить любой населенный пункт в "крепость" и обороняться там. Войска РФ часто нарушали свою доктрину. Поэтому неудивительно, что это приводило к позорным провалам и катастрофическим потерям, например, в районе Киева, Чернигова, Сумах, Харькове, Изюме, Северодонецке, Попасной и Рубежном (рядом с Северодонецком).

"Что ж, после всего этого кто-то там, в Москве, опомнился, и сейчас ВС РФ возвращается к своей первоначальной тактике — видимо, с немалым успехом", — пишет Купер.

Ситуация вокруг Попасной

Как пишет Том Купер, ходят слухи, что вчера в районе Попасной соединение передовых войск ВДВ и механизированных частей вернулось к первоначальной доктрине и начало наступление мимо укрепленных и обороняемых ВСУ сел. Аналитик обращает внимание, что речь идет о серьезных войсках, а не "детях, готовящиеся к парадам в Москве".

Сначала ВС РФ должны были провести ложную атаку на Триполье, тем самым сковав ВСУ, а затем, воспользовавшись возможностью, протолкнуть ВДВ мимо этого места, и быстро захватить Владимировку. Эта атака, продвигалась с такой скоростью, что украинцы не могли пустить в ход свою артиллерию. Из-за этого российским войскам удалось захватить Триполье и Троицкое, ВСУ оттуда отошли, чтобы не попасть в окружение, утверждает военный обозреватель.

[ + – ] Продвижение российских войск западнее Попасной

Также заявляется, что российским войскам удалось занять Дружбу, что на 5 км южнее Триполья.

Как пишет аналитик, примерно в то же самое время ВС РФ провели схожую операцию в районе Комышевахи, сковав силы ВСУ в селе, они ринулись между Комышувахой и Золотым на Врубовку. Вечером 19 мая Врубовка была захвачена. Хуже всего, то что Троицкое, Врубовка и Дружба находятся в 8-9 км от трассы Т1302 — "дорогой жизни" между Северодонецком-Лисичанском и Бахмутом.

[ + – ] Купер сообщает об оккупации Врубовки

"Другими словами: к настоящему времени "План G", кажется, работает относительно хорошо — и в пользу России. И, как было объявлено, район Попасной теперь определенно является новым "Шверпунктом" (местом основных усилий — Фокус), — резюмирует Купер.

Также, как заявляет аналитик, ВСУ отошли из микрорайона Щедрычево в Северодонецке, что может говорить о том, что атака ВС РФ в районе Попасной вынуждает украинскую группировку в районе Северодонецка сокращать линию фронта. Возможно, для того, чтобы высвободить войска для отражения угрозы с юга. Это весьма логичный шаг, ведь возникает серьезная угроза окружить минимум 4 бригады ВСУ в районе Северодонецка-Попасной. Поэтому, чем дальше пройдут ВС РФ севернее и западнее Попасной, тем больше войск нужно ВСУ для их остановки.

"Другими словами: до поставок массы тяжелых вооружений из НАТО, еще несколько недель, а украинские силы переживают очередной крупный кризис этой войны", — резюмирует Купер.

Напомним, российские войска могут окружить силы ВСУ в Северодонецке-Лисичанске.

Также по данным Генштаба, ВС РФ пытаются вернуть позиции под Харьковом.