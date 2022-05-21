"Знищують, як Маріуполь": ЗС РФ штурмують Сєвєродонецьк та вбивають мирних жителів (фото)

Армія Росії посилила обстріл населених пунктів у спробі захопити Луганську область, проте ЗСУ готуються до контрнаступу в червні, повідомляє ОВА.

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20 травня російські війська атакували Сєвєродонецьк і вступили у бій з українськими захисниками на околиці міста. Про ситуацію вранці, 21 травня, в Telegram прозвітував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Загибель мирних жителів Луганської області

За добу росіяни вбили на Луганщині шість цивільних. У п'ятницю вранці ЗС РФ обстріляли школу, в підвалі якої з початку вторгнення ховалися жителі нових районів міста, внаслідок цього дві особи загинули на місці, ще троє госпіталізовані.

"Двоє загиблих та поранені — члени однієї родини", — зазначив Сергій Гайдай.

Увечері того ж дня чоловік і жінка загинули біля свого будинку в Сєвєродонецьку, також поранено волонтера, який працював у гуманітарному штабі. Ще двох жінок убито внаслідок ворожого обстрілу в Лисичанську та Привіллі.

[ + – ] Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці, 21 травня, повідомив про нові обстріли Сєвєродонецька

Обстріли в Луганській області

Противник обстріляв школу та завод "Азот", на останньому сталася пожежа градирні, пожежу ліквідували, поки вогонь не встиг перекинутися на розташовані поруч виробничі цехи. В Лисичанську внаслідок ворожих атак спалахнув бункер із вугіллям на шахті.

[ + – ] Наслідки обстрілу заводу "Азот" у Сєвєродонецьку Фото: Telegram

За приблизними підрахунками ОВА, 20 травня російські війська зруйнували близько 50 будинків. У Лисичанську за останню добу від обстрілів постраждали 23 будинки, у Привіллі — 16, у Сєвєродонецьку — 5. Агресор щодня атакує авіацією села Гірської та Попаснянської громад, пошкоджуючи багато житлових будинків — точну кількість неможливо підрахувати.

"Росіяни знищують Сєвєродонецьк, як Маріуполь. Плани ворога — оточити область або зробити з неї згарище, як у Попасній. Це важка доля Луганщини: не дати росіянам просунутися далі", — заявив Сергій Гайдай.

В одному з постів Гайдай додав, що росіяни посилили обстріл населених пунктів Луганської області та продовжують дотримуватися тактики випаленої землі, бо інакше не зможуть захопити регіон. За прогнозом голови ОДА, у червні ЗСУ можуть перейти в наступ.

Успіхи ЗСУ у Луганській області

Як пише голова ОВА, вже зараз українські військові дають відсіч окупантам у Луганській області, за добу їм вдалося відбити 11 атак на фронті, знищити 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бронетехніки, три військові бронемобілі та шість автомобілів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10", а також оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.

"Луганщина зараз має протриматися максимально довго — до прибуття від наших партнерів далекобійної артилерії (яка значно потужніша за ворожу). І потім ми зможемо йти в контрнаступ", — наголосив Гайдай.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що операція із захоплення Луганської області наближається до завершення. За його словами, російська армія розширює контроль над Донбасом, але "київський режим" прагне досягти успіхів в деяких районах.

Сергій Гайдай на своєму Telegram-каналі прокоментував заяву Сергія Шойгу та зазначив, що росіяни не добиваються жодних перемог у Луганській області та побоюються контрнаступу ЗСУ, який має призвести до деокупації регіону.

"Такий собі міністр оборони, якщо не розуміє терміни своїх "військових операцій". Воюємо з "профі". Озвучена нісенітниця — тільки для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ, що їхнє рашистське військо програє. "Друга армія світу" — це радянська техніка в резерві, яку нема чим заправляти. Спасибі Шойгу за його яхту, замість утримання росармії", — висловився голова військової адміністрації.

Раніше Фокус писав, що російські війська можуть оточити ЗСУ у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Вони просуваються до Бахмута з метою відрізати згадані міста від єдиного шляху постачання на північ від Попасної. Як передбачає проєкт OSINT, підкріплення, яке вже надіслали українським захисникам, допоможе уникнути оточення.

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