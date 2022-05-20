Операція із захоплення всієї Луганської області "близька до завершення", — Шойгу

Міністр оборони РФ на засіданні Колегії відомства відзвітував, що російські війська нібито розширюють контроль над Донбасом.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що операція з повного взяття під контроль усієї території Луганської області "близька до завершення". Про це російський урядовець заявив на засіданні Колегії Міністерства оборони РФ у п'ятницю, 20 травня.

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"Угруповання російських Збройних сил спільно з підрозділами "Народної міліції ЛДНР" продовжують розширювати контроль над територією Донбасу. Близьке завершення звільнення "Луганської народної республіки" (під територією якої РФ розуміє всю Луганську область — ред.)", — сказав Шойгу.

Крім цього, міністр оборони Росії заявив, що українські війська нібито не випускають із міст та населених пунктів Луганської області місцевих жителів, щоб затримати просування армії держави-агресора.

"Зазнаючи поразки на землі, київський режим прагне досягти в окремих районах хоча б короткострокових, короткочасних успіхів, видаючи їх як значні", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, 15 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під контролем українських захисників залишилося 10% регіону.

У ранковому зведенні Генштаб Збройних Сил України повідомив про те, що противник минулої доби вів наступ на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Після невдалого штурму Сєвєродонецька ворог відступив, зазначили у ЗСУ.

Також сьогодні стало відомо, що під час обстрілу Сєвєродонецька 19 травня загинули 12 мирних жителів, десятки людей отримали поранення.