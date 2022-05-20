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Операція із захоплення всієї Луганської області "близька до завершення", — Шойгу

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Фото: РІА Новини | Шойгу пообіцяв незабаром захопити всю Луганську область

Міністр оборони РФ на засіданні Колегії відомства відзвітував, що російські війська нібито розширюють контроль над Донбасом.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що операція з повного взяття під контроль усієї території Луганської області "близька до завершення". Про це російський урядовець заявив на засіданні Колегії Міністерства оборони РФ у п'ятницю, 20 травня.

"Угруповання російських Збройних сил спільно з підрозділами "Народної міліції ЛДНР" продовжують розширювати контроль над територією Донбасу. Близьке завершення звільнення "Луганської народної республіки" (під територією якої РФ розуміє всю Луганську область — ред.)", — сказав Шойгу.

Крім цього, міністр оборони Росії заявив, що українські війська нібито не випускають із міст та населених пунктів Луганської області місцевих жителів, щоб затримати просування армії держави-агресора.

"Зазнаючи поразки на землі, київський режим прагне досягти в окремих районах хоча б короткострокових, короткочасних успіхів, видаючи їх як значні", — сказав Шойгу.

Нагадаємо, 15 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під контролем українських захисників залишилося 10% регіону.

У ранковому зведенні Генштаб Збройних Сил України повідомив про те, що противник минулої доби вів наступ на Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Після невдалого штурму Сєвєродонецька ворог відступив, зазначили у ЗСУ.

Також сьогодні стало відомо, що під час обстрілу Сєвєродонецька 19 травня загинули 12 мирних жителів, десятки людей отримали поранення.