Операция по захвату всей Луганской области "близка к завершению", — Шойгу

Министр обороны РФ на заседании Коллегии ведомства отчитался, что российские войска якобы расширяют контроль над Донбассом.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что операция по полному взятию под контроль всей территории Луганской области "близка к завершению". Об этом российский чиновник заявил на заседании Коллегии Министерства обороны РФ в пятницу, 20 мая.

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"Группировка российских Вооруженных сил совместно с подразделениями "Народной милиции ЛДНР" продолжают расширять контроль над территорией Донбасса. Близко к завершению освобождение "Луганской народной республики" (под территорией которой РФ понимает всю Луганскую область — ред.)", — сказал Шойгу.

Помимо этого министр обороны России заявил, что украинские войска якобы не выпускают из городов и населенных пунктов Луганской области местных жителей, чтобы задержать продвижение армии государства-агрессора.

"Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы краткосрочных, кратковременных успехов, выдавая из за крупные", — сказал Шойгу.

Напомним, 15 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что под контролем украинских защитников осталось 10% региона.

В утренней сводке Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил о том, что противник за минувшие сутки вел наступление на Северодонецк и Лисичанск. После неудачного штурма Северодонецка враг отступил, отметили в ВСУ.

Также сегодня стало известно, что при обстреле Северодонецка 19 мая погибли 12 мирных жителей, десятки человек получили ранения.