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Военный Фокус Российско-украинская война

Операция по захвату всей Луганской области "близка к завершению", — Шойгу

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Фото: РИА Новости | Шойгу пообещал вскоре захватить всю Луганскую область

Министр обороны РФ на заседании Коллегии ведомства отчитался, что российские войска якобы расширяют контроль над Донбассом.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что операция по полному взятию под контроль всей территории Луганской области "близка к завершению". Об этом российский чиновник заявил на заседании Коллегии Министерства обороны РФ в пятницу, 20 мая.

"Группировка российских Вооруженных сил совместно с подразделениями "Народной милиции ЛДНР" продолжают расширять контроль над территорией Донбасса. Близко к завершению освобождение "Луганской народной республики" (под территорией которой РФ понимает всю Луганскую область — ред.)", — сказал Шойгу.

Помимо этого министр обороны России заявил, что украинские войска якобы не выпускают из городов и населенных пунктов Луганской области местных жителей, чтобы задержать продвижение армии государства-агрессора.

"Терпя поражение на земле, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы краткосрочных, кратковременных успехов, выдавая из за крупные", — сказал Шойгу.

Напомним, 15 мая председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что под контролем украинских защитников осталось 10% региона.

В утренней сводке Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил о том, что противник за минувшие сутки вел наступление на Северодонецк и Лисичанск. После неудачного штурма Северодонецка враг отступил, отметили в ВСУ.

Также сегодня стало известно, что при обстреле Северодонецка 19 мая погибли 12 мирных жителей, десятки человек получили ранения.