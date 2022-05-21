"Уничтожают, как Мариуполь": ВС РФ штурмуют Северодонецк и убивают мирных жителей (фото)

Армия России усилила обстрелы населенных пунктов в попытке захватить Луганскую область, однако ВСУ готовятся к контрнаступлению в июне, сообщает ОВА.

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20 мая российские войска атаковали Северодонецк и вступили в бой с украинскими защитниками на окраине города. О ситуации утром 21 мая в Telegram отчитался председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Гибель мирных жителей в Луганской области

За сутки россияне убили в Луганской области шесть гражданских. В пятницу утром ВС РФ обстреляли школу, в подвале которой с начала вторжения прятались жители новых районов города, в результате два человека погибли на месте, еще трое были госпитализированы.

"Двое погибших и раненые – члены одной семьи", — отметил Сергей Гайдай.

Вечером того же дня мужчина и женщина погибли возле своего дома в Северодонецке, также ранен волонтер, который работал в гуманитарном штабе. Еще две женщины убиты в результате вражеского обстрела в Лисичанске и Приволье.

[ + – ] Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 21 мая сообщил о новых обстрелах Северодонецка

Обстрелы в Луганской области

Противник обстрелял школу и завод "Азот", на последнем произошло возгорание градирни, пожар ликвидировали, пока огонь не успел переброситься на расположенные рядом производственные цеха. В Лисичанске в результате вражеских атак загорелся бункер с углем на шахте.

[ + – ] Последствия обстрела завода "Азот" в Северодонецке Фото: Telegram

По приблизительным подсчетам ОВА, 20 мая российские войска разрушили в регионе около 50 домов. В Лисичанске за последние сутки от обстрелов пострадали 23 дома, в Приволье — 16, в Северодонецке — 5. Агрессор ежедневно атакует авиацией села Горной и Попаснянской общин, повреждая много жилых домов — точное количество невозможно подсчитать.

"Россияне уничтожают Северодонецк, как Мариуполь. Планы врага — окружить область или сделать из нее пепелище, как в Попасной. Это трудная судьба Луганщины: не дать россиянам продвинуться дальше", — заявил Сергей Гайдай.

В одном из постов Гайдай добавил, что россияне усилили обстрелы населенных пунктов Луганской области и продолжают придерживаться тактики выжженной земли, потому что иначе не смогут захватить регион. По прогнозу главы ОГА, в июне ВСУ могут перейти в наступление.

Успехи ВСУ в Луганской области

Как пишет глава ОВА, уже сейчас украинские военные дают отпор оккупантам в Луганской области, за сутки им удалось отбить 11 атак на фронте, уничтожить 8 танков, 3 артиллерийские системы, 10 единиц бронетехники, три военных бронемобиля и шесть автомобилей. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ cбили российский беспилотник "Орлан-10", а также оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.

"Луганщина сейчас должна продержаться максимально долго — до прибытия от наших партнеров дальнобойной артиллерии (которая значительно мощнее вражеской). И потом мы сможем идти в контнаступление", — подчеркнул Гайдай.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция по захвату Луганской области близится к завершению. По его словам, российская армия расширяет контроль над Донбассом, но "киевский режим" стремится добиться успехов в отдельных районах.

Сергей Гайдай на своем Telegram-канале прокомментировал заявление Сергея Шойгу и отметил, что россияне не добиваются никаких побед в Луганской области и опасаются контрнаступления ВСУ, которое должно привести к деоккупации региона.

"Такой себе министр обороны, если не понимает термины своих "военных операций". Воюем с "профи". Озвученная чепуха — только для отвода глаз россиянам, чтобы те не понимали реального положения дел, что их рашистское войско проиграет. "Вторая армия мира" – это советская техника в резерве, которую нечем заправлять. Спасибо Шойгу за его яхту, вместо содержания росармии", — высказался председатель военной администрации.

Ранее Фокус писал, что российские войска могут окружить ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. Они продвигаются к Бахмуту с целью отрезать упомянутые города от единственного пути снабжения к северу от Попасной. Как предполагает проект OSINT, подкрепление, которое уже отправили украинским защитникам, поможет избежать окружения.

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