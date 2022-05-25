Трасса Бахмут – Лисичанск перерезана: ВС РФ продолжают попытки окружить Северодонецк

Если войскам РФ удастся закрепиться на трассе и расширить зону прорыва, то Северодонецк-Лисичанск рискуют оказать в неполном окружении.

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Российские войска вышли на "дорогу жизни" Бахмут-Лисичанск в районе сел Нагорное и Белогоровка. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в Фейсбуке.

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По словам Бутусова, ВС РФ вышли на трассу 24 мая, ныне она перекрыта. Вторые сутки в районе сел Нагорное и Белогоровка ведутся бои. Вражеские силы пытаются закрепиться и расширить зону прорыва, чтобы перехватить трассу.

Если российским войскам удастся закрепиться, то это будет означать оперативное окружение ВСУ в районе Северодонецка-Лисичанска. Однако оно будет неполным, есть еще один второстепенный путь в эти города.

Ныне журналист находится в районе Северодонецка. Он утверждает, что все понимают ситуацию, поэтому нет сомнений, что будет сделано все необходимое для разгрома врага в этом районе.

Бойцы в районе Северодонецка и Лисичанска держат оборону, все попытки атак отражены с большими потерями для ВС РФ. Украинские военные не планируют сдавать Луганщину.

"Оснований для паники нет – это война, и результат зависит от нашей инициативы и компетентного командования больше, чем от действий противника. Поэтому нужны благоразумные действия, нужное усиление. Мы не жертвы, у нас есть силы и средства, есть воля и есть стремление победить", — резюмирует Бутусов.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ наступают в направлении Северодонецка. За сутки было отбито 9 атак.

Ранее британская разведка сообщила, что захват Россией Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области.