Войска РФ наступают в направлении Северодонецка, — Генштаб ВСУ

За сутки украинские военные отбили 9 атак противника на Донбассе. Оккупанты столкнулись с нехваткой высокоточных ракет.

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Войска РФ при поддержке артиллерии наступают на Северодонецк, также бои продолжились в районе Лимана Донецкой области. За сутки Вооруженные силы Украины отразили 9 атак на Донбассе. Высокоточных ракет у противника уже недостаточно, поэтому он ищет другие способы наносить удары по объектам в Украине. Также участились случаи применения оккупантом авиации. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 25 мая.

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Донбасс

Славянское направление — подразделения противника активных действий не проводили, сосредоточили основные усилия на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Войска РФ совершил обстрел из ствольной и реактивной артиллерии, а также минометов в районе Святогорска и Довгенького. Также российские силы нанесли удар в районе населенного пункта Байрак. При поддержке артиллерии и армейской авиации противник безуспешно попытался взять под контроль населенный пункт Пасека;

Лиманское направление — боевые действия противника активизировалась, при поддержке артиллерии и авиации войска РФ ведут бои в районе Лимана;

Северодонецкое направление — при поддержке артиллерии оккупанты наступают в направлении Северодонецка, боевые действия продолжаются. Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного;

Бахмутское направление — российские войска безуспешно наступали в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого и понесли потери;

Авдеевское направление — продолжаются минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и гражданской инфраструктуры в районе Авдеевки, Песков, Марьинки, Орехова и Новоселки. Противник применил штурмовую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

Остальные направления

Волынское и Полесское направления — до семи батальонов Вооруженных сил Беларуси продолжают усиленно охранять границу с Украиной, угроза нанесения ракетных и авиаударов с территории республики сохраняется;

Северское направление — противник продолжает усиливать прикрытие участка украинско-российской границы, оборудует новые опорные пункты в приграничных районах Брянской области, продолжает обстреливать позиции украинских сил и гражданскую инфраструктуру в Сумской области с территории РФ;

Харьковское направление — враг сконцентрировался на удержании занятых позиций, предпринял очередную безуспешную попытку наступления в направлении Терновой;

Южнобужское направление — активных боевых действий не было, противник обстреливал подразделения Вооруженных сил Украины и вел контрбатарейную борьбу, а также проводил инженерные работы на основных путях сообщения и мостах.

Другие события

Войска РФ формирует резерв из состава Южного военного округа для продолжения боевых действий и пополнения больших потерь живой силы и техники в Украине;

За сутки Вооруженные силы Украины отбили 9 атак российских войск на Донецком и Луганском направлениях. Украинские бойцы уничтожили 3 танка, 8 артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и еще одну машину;

Проивовоздушная оборона на Донбассе уничтожила 6 беспилотников типа "Орлан-10" и один тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.

Напомним, вчера британская разведка сообщила, что захват Россией Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области.

Также мы писали, что сегодня российские войска нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами по Запорожью.