Війська РФ наступають у напрямку Сєвєродонецька, — Генштаб ЗСУ

За добу українські військові відбили 9 атак ворога на Донбасі. Окупанти зіткнулися з нестачею високоточних ракет.

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Війська РФ за підтримки артилерії наступають на Сєвєродонецьк, також бої продовжилися в районі Лиману Донецької області. За добу Збройні сили України відбили 9 атак на Донбасі. Високоточних ракет у противника вже недостатньо, тому він шукає інші способи завдавати ударів по об'єктах в Україні. Також почастішали випадки застосування окупантом авіації. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 25 травня.

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Донбас

Слов'янський напрямок — підрозділи супротивника активних дій не проводили, зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов відновлення наступу. Війська РФ здійснили обстріл зі ствольної та реактивної артилерії, а також мінометів у районі Святогірська та Довгенького. Також російські сили завдали удару в районі населеного пункту Байрак. За підтримки артилерії та армійської авіації супротивник безуспішно спробував взяти під контроль населений пункт Пасіка;

Лиманський напрямок — бойові дії противника активізувалася, за підтримки артилерії та авіації війська РФ ведуть бої в районі Лимана;

Сєвєродонецький напрямок — за підтримки артилерії окупанти наступають у напрямку Сєвєродонецька, бойові дії продовжуються. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районі Рубіжного;

Бахмутський напрямок — російські війська безуспішно наступали в районі Камишувахи, Яковлівки та Троїцького і зазнали втрат;

Авдіївський напрямок — тривають мінометні й артилерійські обстріли позицій українських військ і цивільної інфраструктури в районі Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Оріхова та Новосілки. Противник застосував штурмову й армійську авіацію в районах Кам'янки, Авдіївки та Новомихайлівки.

Інші напрями

Волинський і Поліський напрями — до семи батальйонів Збройних сил Білорусі продовжують посилено охороняти кордон з Україною, загроза завдання ракетних та авіаударів із території республіки зберігається;

Сіверський напрямок — противник продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону, обладнає нові опорні пункти в прикордонних районах Брянської області, продовжує обстрілювати позиції українських сил та цивільну інфраструктуру в Сумській області з території РФ;

Харківський напрямок — ворог сконцентрувався на утриманні зайнятих позицій, здійснив чергову безуспішну спробу наступу в напрямку Тернової;

Південнобузький напрямок — активних бойових дій не було, супротивник обстрілював підрозділи Збройних сил України та вів контрбатарейну боротьбу, а також проводив інженерні роботи на основних шляхах сполучення і мостах.

Інші події

Війська РФ формують резерв зі складу Південного військового округу для продовження бойових дій і поповнення великих втрат живої сили та техніки в Україні;

За добу Збройні сили України відбили 9 атак російських військ на Донецькому та Луганському напрямках. Українські бійці знищили 3 танки, 8 артилерійських систем, 18 одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та ще одну машину;

Противоповітряна оборона на Донбасі знищила 6 безпілотників типу "Орлан-10" та один тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA.

Нагадаємо, вчора британська розвідка повідомила, що захоплення Росією Сєвєродонецького спрямування призведе до окупації усієї Луганської області.

Також ми писали, що сьогодні російські війська завдали удару чотирма крилатими ракетами по Запоріжжю.