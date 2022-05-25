Траса Бахмут – Лисичанськ перерізана: ЗС РФ продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк

Якщо військам РФ вдасться закріпитися на трасі та розширити зону прориву, то Сєвєродонецьк-Лисичанськ ризикують опинитись у неповному оточенні.

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Російські війська вийшли на "дорогу життя" Бахмут-Лисичанськ у районі сіл Нагірне та Білогорівка. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у Фейсбуці.

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За словами Бутусова, ЗС РФ вийшли на трасу 24 травня, наразі вона перекрита. Другу добу в районі сіл Нагірне та Білогорівка тривають бої. Ворожі сили намагаються закріпитися і розширити зону прориву, щоб перехопити трасу.

Якщо російським військам вдасться закріпитися, це означатиме оперативне оточення ЗСУ в районі Сєвєродонецька-Лисичанська. Однак воно буде неповним, є ще один другорядний шлях до цих міст.

[ + – ] Місце, де ЗС РФ прорвалися на трасу

Нині журналіст знаходиться у районі Сєвєродонецька. Він стверджує, що всі розуміють ситуацію, тому немає сумнівів, що буде зроблено все, що необхідно для розгрому ворога в цьому районі.

Бійці в районі Сєвєродонецька та Лисичанська тримають оборону, всі спроби атак відбиті з великими втратами для ЗС РФ. Українські військові не планують здавати Луганщину.

"Підстав для паніки немає — це війна, і результат залежить від нашої ініціативи та компетентного командування більше, ніж від дій противника. Тому потрібні розсудливі дії, потрібне посилення. Ми не жертви, у нас є сили та засоби, є воля і прагнення перемогти", — резюмує Бутусов.

Нагадаємо, за даними Генштабу, війська РФ наступають у напрямку Сєвєродонецька. За добу було відбито 9 атак.

Раніше британська розвідка повідомила, що захоплення Росією Сєвєродонецького спрямування призведе до окупації усієї Луганської області.