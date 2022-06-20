Ракетний удар по Дніпропетровщині: голова ОВА повідомив про нові жертви

Рятувальники дістали з-під завалів тіло третього чоловіка, який загинув на нафтобазі, в яку поцілили ворожі ракети.

Кількість жертв ракетного удару росіян по нафтобазі в Новомосковському районі (Дніпропетровська область) зросла. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму телеграм-каналі. За його словами, 20 червня рятувальники дістали з-під завалів тіло третьої людини, яка загинула внаслідок ракетної атаки.

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“Ракетний удар по нафтобазі в Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого”, — написав Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА також зазначив, що на місці інциденту рятувальники працюють уже понад 48 годин. Поки що повністю приборкати полум'я їм не вдалося. Російська армія атакувала нафтобазу Новомосковського району 18 червня. Того дня ворог кілька разів обстрілював Дніпропетровську область. Вранці окупанти вдарили артилерією по селу Велика Кострома Криворізького району. Близько полудня під ракетний удар потрапив Кривий Ріг. Ввечері три російські ракети зруйнували нафтобазу, почалася сильна пожежа.

Попередньо місцева влада повідомляла про трьох постраждалих, які отримали опіки. О 22:00 стало відомо, що постраждалих вже 11. Один чоловік перебував у реанімації лікарні у тяжкому стані.

Вранці 19 червня Валентин Резніченко повідомив, що на нафтобазі вибухнув резервуар з паливом. Один співробітник ДСНС загинув. Двох рятувальників госпіталізували із опіками. Того ж дня лікарі повідомили про смерть потерпілого, за життя якого боролися реаніматологи.

Нагадаємо, 27 травня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Дніпропетровській області, внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей. Окупанти запустили три ракети з території Ростовської області, які цілили у полігон Національної гвардії України.

Тоді голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що у Дніпровському районі зафіксували три прильоти.