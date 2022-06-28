Воронка 15х5 метров. "Армия РФ выпустила по Николаеву восемь ракет", — городской голова

По словам Александра Сенкевича, оккупанты обстреляли военный городок 79-й бригады ВСУ и центральный стадион.

Утром 28 июня российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Николаеву, сообщил "Украинской правде" городской голова Александр Сенкевич. Оккупанты выпустили по городу восемь ракет, три из них удалось сбить.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Сенкевича, две ракеты попали в городок 79-й бригады ВСУ. Оккупанты не впервые бьют по этому объекту, вскоре после начала полномасштабного вторжения России там была разрушена одна казарма. С тех пор оккупанты периодически обстреливают городок, хотя он пустует.

"Сегодня было разрушено одно из зданий, еще одно было частично разрушено. Слава Богу, никто не пострадал – ни гражданские, ни военные", — сказал городской голова.

Он сообщил, что еще одна ракета прилетела на центральный стадион, разрушив недавно построенный административно-бытовой корпус и повредив поле с обогревом.

"Ракета попала туда, в чашу стадиона, оставив после себя воронку в 15 м в ширину и 5 м вглубь", — сказал Сенкевич.

Утром 28 июня глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что сегодняшней ночью в Николаев прилетело около 11 российских ракет, часть из которых сбили системы ПВО. Также оккупанты обстреляли Очаков, в результате три человека погибли, шесть получили ранения.

"Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме", — сказал Ким.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 27 июня в результате обстрела Лисичанска российскими реактивными системами залпового огня "Ураган" погибли восемь мирных жителей, 21 человек получил ранения.

В тот же день российские войска нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. По последним данным, во время атаки погибли 20 человек.