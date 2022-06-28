Во время ракетного обстрела Лисичанска погибло восемь мирных жителей, — Гайдай (фото, видео)

По словам главы Луганской ОВА, оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" людей, которые набирали на улице воду.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в результате обстрела Лисичанска российскими реактивными системами залпового огня "Ураган" погибли восемь мирных жителей, в том числе двое подростков 2007 и 2008 годов рождения, 21 человек получил ранения. Ракеты ударили по толпе людей, набиравших на улице воду, 27 июня около 15:00.

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По словам Гайдая, раненых госпитализировали в краматорскую больницу.

"Стало известно еще о двух погибших местных жителях, — отметил глава ОВА. — Одна женщина умерла в краматорском медучреждении, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину обнаружили в Лисичанске уже без признаков жизни".

Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты продолжают штурмовать Лисичанск с южного и юго-западного направлений.

"Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом, — отметил Гайдай. — Они пытаются блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью".

Напомним, 27 июня российские войска также нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Утром 28 июня глава ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате удара по ТЦ 18 людей погибло. Еще 59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них госпитализировали. 39 людей пропали без вести.

Расследователи проекта InformNapalm выяснили, что российские военные, которые атаковали торговый центр со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, служат в 52-м гвардейском тяжелом бомбардировочном авиационном полку. Военная часть 33310 располагается в поселке Шайковка Калужской области.