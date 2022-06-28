Під час ракетного обстрілу Лисичанська загинуло вісім мирних жителів, — Гайдай (фото, відео)

За словами голови Луганської ОВА, окупанти обстріляли з РСЗВ "Ураган" людей, які набирали на вулиці воду.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок обстрілу Лисичанська російськими реактивними системами залпового вогню "Ураган" загинуло вісім мирних жителів, зокрема двоє підлітків 2007 та 2008 років народження, 21 особа отримала поранення. Ракети вдарили по юрбі людей, які набирали на вулиці воду, 27 червня близько 15:00.

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За словами Гайдая, поранених госпіталізували до краматорської лікарні.

"Стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів, — зазначив голова ОВА. — Одна жінка померла в краматорській медустанові, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку виявили в Лисичанську вже без ознак життя".

Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти продовжують штурмувати Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків.

"Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом, — зазначив Гайдай. — Вони намагаються блокувати місто з цього боку і заволодіти транспортним сполученням з Донецькою областю".

Нагадаємо, 27 червня російські війська також завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Вранці, 28 червня, голова ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок удару по ТЦ 18 людей загинуло. Ще 59 людей звернулися за медичною допомогою, 25 із них госпіталізували. 39 людей зникли безвісти.

Розслідувачі проєкту InformNapalm з'ясували, що російські військові, які атакували торговий центр зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку. Військова частина 33310 знаходиться в селищі Шайківка Калузької області.