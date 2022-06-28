Вирва 15х5 метрів. "Армія РФ випустила по Миколаєву вісім ракет", — міський голова

За словами Олександра Сенкевича, окупанти обстріляли військове містечко 79-ї бригади ЗСУ та центральний стадіон.

Вранці, 28 червня, російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Миколаєву, повідомив "Українській правді" міський голова Олександр Сенкевич. Окупанти випустили по місту вісім ракет, три з них вдалося збити.

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За словами Сенкевича, дві ракети потрапили до містечка 79-ї бригади ЗСУ. Окупанти не вперше б'ють по цьому об'єкту, незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії там була зруйнована одна казарма. Відтоді окупанти періодично обстрілюють містечко, хоча воно пустує.

"Сьогодні зруйновано одну з будівель, ще одну частково зруйновано. Слава Богу, ніхто не постраждав — ні цивільні, ні військові", — сказав міський голова.

Він повідомив, що ще одна ракета прилетіла на центральний стадіон, зруйнувавши нещодавно збудований адміністративно-побутовий корпус та пошкодивши поле з обігрівом.

"Ракета влучила туди, в чашу стадіону, залишивши після себе вирву в 15 м завширшки й 5 м углиб", — сказав Сенкевич.

Вранці, 28 червня, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що сьогодні вночі до Миколаєва прилетіло близько 11 російських ракет, частину з яких збили системи ППО. Також окупанти обстріляли Очаків, в результаті троє людей загинули, шість отримали поранення.

"Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина в комі", — сказав Кім.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що 27 червня внаслідок обстрілу Лисичанська російськими реактивними системами залпового вогню "Ураган" загинуло вісім мирних жителів, 21 особа отримала поранення.

Того ж дня російські війська завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. За останніми даними, під час атаки загинуло 20 людей.