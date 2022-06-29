Кількість жертв ранкового обстрілу Миколаєва збільшилась (фото, відео)

За даними мера Миколаєва Олександра Сєнкевича російські війська випустили по місту вісім ракет, атакувавши різні райони обласного центру.

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва ракети окупантів вдарили по різних районах міста, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону. За його словами, одна ракета частково зруйнувала п'ятиповерховий житловий будинок, знищено один під'їзд, під завалами рятувальники знайшли одну живу людину.

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"Усього було вісім ракетних ударів, — сказав Сєнкевич. — Ракети влучили в різні місця міста, зокрема на територію приватного сектора. Одна ракета поцілила в п'ятиповерховий житловий будинок. Наразі триває рятувальна операція. Одну людину дістали з-під завалів живою, медики надають необхідну допомогу. За попередніми даними, серйозних травм не зафіксували.

Скільки людей знаходилося в будинку в момент атаки, мер не знає. Він сподівається, що там було небагато людей, бо не раз звертався до містян із проханням евакуюватись.

"Я з першого дня повномасштабної війни прошу покинути місто. За нашими підрахунками, з міста вже виїхало більше половини жителів", — зазначив Сєнкевич.

Він пообіцяв, що рятувальна операція продовжиться доти, доки не вдасться повністю розібрати завали.

За словами міського голови, окупанти вдарили по Миколаєву якоюсь модифікацією керованої ракети Х-55.

У коментарі "Суспільному" речник ДСНС Артем Вагін розповів, що під завалами будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого, так кількість жертв зросла до чотирьох.

За даними ДСНС, під час виконання рятувальних робіт постраждав один співробітник відомства. Там зазначили, що о 06:25 внаслідок влучення ракети в п'ятиповерхівку було зруйновано квартири одного під'їзду з третього по п'ятий поверх. Після атаки будинок спалахнув.

Куди ще прилітали російські ракети?

Вранці 28 червня російські війська завдали чергового масованого ракетного удару по Миколаєву. Окупанти випустили по місту вісім ракет, три з них вдалося збити. Дві ракети потрапили до містечка 79-ї бригади ЗСУ, яке давно пустує, ще одна прилетіла на нещодавно реконструйований міський стадіон. Окупанти вдарили також по Очакову. За інформацією голови Миколаївської облради Ганни Замазєєвої, внаслідок "прильотів" двоє людей загинуло, зокрема шестирічна дитина. Крім цього відомо про шістьох поранених, з них чотири дитини. Тримісячне немовля впало в кому.

Того ж дня російська армія обстріляла Криворізьку ТЕС зі ствольної артилерії. Також окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. По місту випустили шість крилатих ракет, три з яких збила ППО. Одна з ракет зруйнувала місцеве СТО, також було пошкоджено залізничну інфраструктуру та промислове підприємство.

27 червня в Одеській області від ракетного удару постраждали майже 65 будинків. Також російські окупанти вдарили ракетою по торговому центру в Кременчуці, загинули десятки людей.

26 червня Росія випустила 14 ракет по Києву й області. Внаслідок удару було знищено житловий будинок міста. Ракета зруйнувала дев'ятиповерхівку — семирічну дівчинку дістали з-під завалів, її мати затиснуло бетонною плитою, а батько загинув.

25 червня окупанти випустили щонайменше 50 ракет із території Білорусі й акваторії Чорного моря. У селища Десна Чернігівської області зафіксували щонайменше 20 прильотів, у Житомирській області — понад 24, у Яворівському районі Львівської області — 4.