Ракетний удар ЗС РФ по Кропивницькому: 5 загиблих та 25 поранених, — ОВА (відео)

Після обстрілу також зафіксовано матеріальні втрати — два літаки Cessna та Ан-26.

Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Кропивницькому загинуло п'ятеро людей, а 25 громадян отримали різні поранення. Цю інформацію під час брифінгу озвучив керівник Кіровоградської обласної військово-цивільної адміністрації Андрій Райкович.

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За його словами, ЗС РФ здійснили ракетний удар по ангарах Льотної академії Національного авіаційного університету.

Станом на 15:00 внаслідок ворожого обстрілу загинуло п'ятеро людей, серед яких один військовослужбовець. Крім того, різні поранення під час ракетного удару ЗС РФ отримали 25 громадян.

[ + – ] 5 людей загинули та 25 отримали поранення внаслідок ракетного удару по Кропивницькому

"Поранених доставили до медзакладів. За інформацією лікарів, 12 з них — військовослужбовці, 13 — працівники "УРГА" (українська авіаційна компанія з базовими аеропортами в Кропивницькому та Жулянах — ред.). Загрози їхньому життю немає", — продовжив Андрій Райкович під час брифінгу.

Крім цього, після ракетного удару зафіксовано матеріальні втрати — два літаки Cessna та Ан-26. На території ангара Льотної академії, за словами Райковича, також стояли приватні повітряні судна для підготовки пілотів.

[ + – ] 5 людей загинули та 25 отримали поранення внаслідок ракетного удару по Кропивницькому

Нагадаємо, 28 липня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кропивницькому. Жителі обласного центру в соцмережах розповідали про кілька вибухів та стовп диму, який видно з кількох районів міста. Влада Кропивницького після обстрілу закликала громадян залишатися в укриттях для власної безпеки.

Також повідомлялося, що 28 липня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Київській області. За даними Генштабу, окупанти здійснили пуск шести крилатих ракет типу "Калібр" у напрямку населеного пункту Лютіж, в якому розташована військова частина.