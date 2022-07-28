Ракетний удар ЗС РФ по Кропивницькому: 5 загиблих та 25 поранених, — ОВА (відео)
Після обстрілу також зафіксовано матеріальні втрати — два літаки Cessna та Ан-26.
Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Кропивницькому загинуло п'ятеро людей, а 25 громадян отримали різні поранення. Цю інформацію під час брифінгу озвучив керівник Кіровоградської обласної військово-цивільної адміністрації Андрій Райкович.
За його словами, ЗС РФ здійснили ракетний удар по ангарах Льотної академії Національного авіаційного університету.
Станом на 15:00 внаслідок ворожого обстрілу загинуло п'ятеро людей, серед яких один військовослужбовець. Крім того, різні поранення під час ракетного удару ЗС РФ отримали 25 громадян.
"Поранених доставили до медзакладів. За інформацією лікарів, 12 з них — військовослужбовці, 13 — працівники "УРГА" (українська авіаційна компанія з базовими аеропортами в Кропивницькому та Жулянах — ред.). Загрози їхньому життю немає", — продовжив Андрій Райкович під час брифінгу.
Крім цього, після ракетного удару зафіксовано матеріальні втрати — два літаки Cessna та Ан-26. На території ангара Льотної академії, за словами Райковича, також стояли приватні повітряні судна для підготовки пілотів.
Нагадаємо, 28 липня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кропивницькому. Жителі обласного центру в соцмережах розповідали про кілька вибухів та стовп диму, який видно з кількох районів міста. Влада Кропивницького після обстрілу закликала громадян залишатися в укриттях для власної безпеки.
Також повідомлялося, що 28 липня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Київській області. За даними Генштабу, окупанти здійснили пуск шести крилатих ракет типу "Калібр" у напрямку населеного пункту Лютіж, в якому розташована військова частина.