20 ракет із території Білорусі: окупанти обстріляли Київщину та Чернігівщину

Вранці ЗС РФ завдали удару по одній із громад Вишгородського району, інформація про жертви ще уточнюється. Іншою метою ворога вкотре стала Чернігівська область.

Сьогодні вранці, у проміжку між 05:20 та 06:30 годинами, ЗС РФ випустили понад 20 ракет із території Білорусі. Про це повідомляє оперативне командування "Північ" із посиланням на білоруські джерела.

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Після цього на всій території країни було оголошено повітряну тривогу.

[ + – ] Повітряна тривога у Києві вранці 28 липня

Удар по Чернігівській області

За інформацією військових, дев'ять ракет прилетіли на територію Гончарівської громади на Чернігівщині. Вони впали у лісовий масив. Як уточнюється, в області також спрацювала система ППО.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус підтвердив приліт на територію селища Гончарівське. Однак жодних деталей публікувати не став, інформації про жертви поки що теж немає.

Удар по Київській області

Про ранкові вибухи в регіоні спочатку написали українські пабліки. Так, у Telegram-каналі "Труха Україна" про приліт ракет повідомили ще о п'ятій ранку. Тоді ж з'явилися перші фото клубів диму внаслідок обстрілу.

[ + – ] Дим на Київщині після обстрілу

Пізніше офіційну інформацію надав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він, зі свого боку, розповів про прильоти в район Вишгорода.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по одній з громад району Вишгорода", — написав він.

Глава ОВА уточнив, що обстріляно об'єкт інфраструктури, а інформація про жертв уточнюється. На місці прильоту працюють екстрені служби.

Обстріл Харкова

Про черговий обстріл Харкова проінформував мер міста Ігор Терехов. За його словами, ворог завдав ударів уночі, після опівночі.

"Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300", – прокоментував міський голова.

Унаслідок ударів у місті почалися пожежі, але їх швидко вдалося загасити. Інформації про жертв поки не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня українська армія вдарила по Антонівському автомобільному мосту. Спочатку росЗМІ заявляли, що всі атаки ЗСУ на міст були нібито відбиті системами ППО. Проте згодом підтвердили руйнування.

Також стало відомо про удар по Антонівському залізничному мосту, який знаходиться неподалік автомобільної переправи.