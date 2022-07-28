20 ракет с территории Беларуси: оккупанты обстреляли Киевщину и Черниговщину

Утром ВС РФ нанесли удар по одной из громад Вышгородского района, информация о жертвах еще уточняется. Другой целью врага в очередной раз стала Черниговская область.

Сегодня утром, в промежутке между 5.20 и 6.30 часами, ВС РФ выпустили более 20 ракет с территории Беларуси. Об этом сообщает оперативное командование "Север" со ссылкой на белорусские источники.

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После этого по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

[ + – ] Воздушная тревога в Киеве утром 28 июля

Удар по Черниговской области

По информации военных, девять ракет прилетели на территорию Гончаровской громады Черниговской области. Они упали в лесной массив. Как уточняется, в области также сработала система ПВО.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил прилет на территорию поселка Гончаровское. Однако никаких деталей публиковать не стал, информации о жертвах пока тоже нет.

Удар по Киевской области

Об утренних взрывах в регионе изначально написали украинские паблики. Так, в Telegram-канале "Труха Украина" о прилете ракет сообщили еще в пять утра. Тогда же появились первые фотографии клубов дыма в результате обстрела.

[ + – ] Дым в Киевской области после обстрела.

Позже официальную информацию дал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он, в свою очередь, рассказал о прилетах в Вышгородский район.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района", – написал он.

Глава ОВА уточнил, что обстрелян объект инфраструктуры, а информация о жертвах уточняется. На месте прилета работают экстренные службы.

Обстрел Харькова

Об очередном обстреле Харькова проинформировал мэр города Игорь Терехов. По его словам, враг нанес удары ночью, после полуночи.

"Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300", – прокомментировал городской голова.

В результате ударов в городе начались пожары, но их быстро удалось потушить. Информации о жертвах пока не поступало.

Напомним, в ночь на 27 июля украинская армия ударила по Антоновскому автомобильному мосту. Сначала росСМИ заявляли, что все атаки ВСУ на мост были якобы отбиты системами ПВО. Однако позже подтвердили разрушения.

Также стало известно об ударе по Антоновскому железнодорожному мосту, который находится неподалеку от автомобильной переправы.