"Это очень опасно": в "Энергоатоме" рассказали, какие объекты заминированы на ЗАЭС (видео)

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, на территории машзалов первого и второго энергоблоков находятся 20 автомобилей, предположительно, начиненных взрывчаткой.

В понедельник, 8 августа, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона рассказал, какие именно объекты были заминированы российскими оккупантами на ЗАЭС и что происходит на электростанции, передает ТСН.

В последние три дня положение было одним из худших, с тех пор, как российские войска захватили станцию 4 марта.

Котин подтвердил сведения о заминировании, сославшись на слова представителя оккупантов генерала Васильева о том, что там будет либо "выжженная земля, либо станция будет оставаться российской".

"Он также заявил, что они заминировали все объекты ЗАЭС, — сообщил представитель "Энергоатома". — Мы знаем, что они заминировали береговую линию ЗАЭС, линию, подходящую к пруду-охладителю, и всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище".

По словам Котина, есть свидетели того, как все происходило.

Взрывчатка у первого и второго энергоблоков

В машинных залах первого и второго энергоблоков, предположительно, находятся автомобили со взрывчаткой.

Глава компании также сообщил, что на территории машзалов первого и второго энергоблоков находятся 20 автомобилей: 14 — в первом, 6 — во втором энергоблоках. Котин допускает, что эти транспортные средства начинены взрывчаткой.

"И это минирование энергоблоков, мы думаем, что оно так и есть. Если там будет случайно детонация, конечно, это будет большой взрыв в машзале и с последствиями пожара", — объяснил он, добавив, что в случае возгорания подвезти пожарные машины будет невозможно, поскольку доступ в машзал заблокирован автомобилями, в которых, возможно, находится взрывчатка.

Реакторные установки под контролем персонала

Вместе с тем, реакторными установками управляет украинский персонал, поэтому нет информации о каком-либо минировании этих объектов, однако все может измениться.

Высокая вероятность аварии на ЗАЭС

Котин также подтвердил, что оккупанты обстреливали станцию и прилегающую местность, что повредило большую часть линий, связывавших ЗАЭС с украинской энергосистемой. Сейчас атомный объект соединяет с украинской системой только одна линия, в чем президент "Энергоатома" видит крайнюю опасность, потому что если пропадет электроснабжение, реактивные зоны будет охлаждаться только резервными электрогенераторами.

"Если и эта линия будет повреждена, станция будет фактически выходить в режим блэкаута и переходить на охлаждение реактивных зон за счет питания через дизельные генераторы. Ситуация очень опасная", — объяснил он.

Напомним, что командир оккупантов на Запорожской АЭС заявил, что "тут будет либо русская земля, либо выжженная пустыня".

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