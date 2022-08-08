"Це дуже небезпечно": в "Енергоатомі" розповіли, які об'єкти заміновані на ЗАЕС (відео)

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, на території машзалів першого та другого енергоблоків знаходяться 20 автомобілів, ймовірно, начинених вибухівкою.

У понеділок, 8 серпня, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону розповів, які саме об'єкти замінували російські окупанти на ЗАЕС і що відбувається на електростанції, передає ТСН.

В останні три дні ситуація була одною із найгірших, відколи російські війська захопили станцію 4 березня.

Котін підтвердив відомості про замінування, пославшись на слова представника окупантів генерала Васильєва про те, що там буде або "випалена земля, або станція залишатиметься російською".

"Він також заявив, що вони замінували всі об'єкти ЗАЕС, — повідомив представник "Енергоатому". — Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію ЗАЕС, лінію, що підходить до ставку-охолоджувача, і всю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище".

За словами Котіна, є свідки того, як усе відбувалося.

Вибухівка у першому та другому енергоблоках

У машинних залах першого та другого енергоблоків, ймовірно, знаходяться автомобілі з вибухівкою.

Глава компанії також повідомив, що на території машзалів першого та другого енергоблоків знаходяться 20 автомобілів: 14 — у першому, 6 — у другому енергоблоках. Котін припускає, що ці транспортні засоби начинені вибухівкою.

"І це мінування енергоблоків, ми думаємо, що воно так і є. Якщо там буде випадково детонація, звичайно, це буде великий вибух у машзалі і з наслідками пожежі", — пояснив він, додавши, що у разі займання підвезти пожежні машини буде неможливо, оскільки доступ до машзалу заблокований автомобілями, в яких, можливо, знаходиться вибухівка.

Реакторні установки під контролем персоналу

Водночас реакторними установками керує український персонал, тому немає інформації про якесь мінування цих об'єктів, проте все може змінитися.

Висока ймовірність аварії на ЗАЕС

Котін також підтвердив, що окупанти обстрілювали станцію та прилеглу місцевість, що пошкодило велику частину ліній, які пов'язували ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі атомний об'єкт з'єднує з українською системою лише одна лінія, в чому президент "Енергоатому" бачить крайню небезпеку, бо якщо зникне електропостачання, реактивні зони охолоджуватимуться лише резервними електрогенераторами.

"Якщо ця лінія буде пошкоджена, станція фактично виходитиме в режим блекауту і переходитиме на охолодження реактивних зон за рахунок живлення через дизельні генератори. Ситуація дуже небезпечна", — пояснив він.

Нагадаємо, що командир окупантів на Запорізькій АЕС заявив, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

Раніше Фокус розбирався в тому, як уникнути ядерної катастрофи через дії ЗС РФ в Енергодарі. РФ погрожує Україні та всьому світу, оскільки обстрілює та мінує найбільшу в Європі АЕС.