Проведення переговорів із РФ означатиме поразку України у війні, — Подоляк

Радник голови ОП заявив, що фіксація нової лінії розмежування та визнання "кримінальних анклавів" призведе до нового вторгнення з боку Росії.

Проведення переговорів із Росією на сьогоднішній день означатиме поразку України у повномасштабній війні. Таку думку в інтерв'ю "Бабелі" озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, на сьогодні Україна не має мотивів для проведення переговорного процесу з країною-агресором.

Подоляк вважає, що інтенсивність бойових дій і можливість у цій війні перемогти набагато важливіше за якусь ситуативну паузу, яка може бути викликана діалогом між дипломатами. У цьому контексті радник голови ОП заявив, що можливий переговорний процес між Україною та Росією в сьогоднішніх умовах був би схожим на переговори з нацистською Німеччиною у 1942 році.

"Переговори на сьогоднішній день з РФ означатимуть лише одне, що Росія виграла... Ви готові піти на це? Ціна, яку зараз Україна платить набагато вище, ніж можливість припинити вогонь", — продовжив Подоляк у спілкуванні з журналістом і додав, що фіксація нової лінії розмежування за підсумками переговорів означатиме визнання чергових "кримінальних анклавів".

Щобільше, радник голови ОП упевнений, що через час Росія розпочне нове вторгнення в Україну із зайнятих територій, а діалог із країною-агресором призведе до того, що "весь центр та південь України залишаться без людей і в руїнах".

Підсумовуючи Михайло Подоляк додав, що президент РФ Володимир Путін за допомогою переговорного процесу хоче знищити українську державність.

"Вихід дуже простий. Потрібна паритетна кількість важкого озброєння, яка дозволить знищувати всю зброю, що накопичена Росією. Потрібно демонстративно і масштабно знищувати ворожу техніку", — резюмував радник голови ВП.

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Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк припускав поновлення переговорного процесу з Росією за умови тактичних поразок з боку Кремля.

Секретар РНБО Олексій Данилов стверджував, що Україна сяде за стіл переговорів з Росією лише після того, як знищать усіх російських військовослужбовців, які вторглися на територію нашої країни.