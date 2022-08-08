Переговори з РФ можливі після низки тактичних поразок з її боку, – Подоляк

За словами радника голови ОП, зараз в Україні визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років. Якщо Росія переможе у війні, то домінуватиме на всьому європейському континенті.

Переговори з Російською Федерацією можливі лише за умови кількох важливих тактичних поразок у війні з її боку. Про це в інтерв'ю французькій газеті "Le Figaro" заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляється на сайті ОП.

Наразі країна-агресор використовує свої експансіоністські можливості та хоче просунути статус-кво, який є неприйнятним для України.

"На жаль, сьогодні з Росією домовитися неможливо. Росія обов'язково відмовиться або спробує обдурити договірні сторони. Вона повною мірою використовує свої експансіоністські можливості і хоче просунути статус-кво, який неприйнятний для України. Тому треба розуміти, що переговорний процес з Росією можливий тільки за умови кількох важливих тактичних поразок", — зокрема прокоментував політик.

Як вважає Михайло Подоляк, зараз в Україні визначається конфігурація Європи на наступні 50-100 років. Тому, якщо Росія переможе у війні, то домінуватиме на всьому європейському континенті, а також спробуватиме зазіхнути на інші країни, включаючи Польщу, країни Балтії та Молдову.

Радник голови ОП наголосив, що світові лідери мають зрозуміти, що війна в Україні — це війна демократії проти авторитаризму. Тому завдання Європи сьогодні — підтримати Україну.

"Дайте зброю, дайте фінансову допомогу, дайте нам можливість виграти цю війну! Ми готові віддати свою кров, щоб люди залишалися вільними, щоб Європейський Союз залишався вільним", — додав він.

Тільки перемога над Росією зможе забезпечити спокійне майбутнє Європі та країнам в інших частинах світу — без енергетичного, міграційного чи продовольчого шантажу та загрози нового збройного конфлікту, зазначив Подоляк.

РФ: передумов для зустрічі Зеленського та Путіна немає

У Кремлі, зі свого боку, відреагували на раніше пропозицію президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна. Як вважає прессекретар лідера РФ Дмитро Пєсков, передумов для цього поки що немає.

"Що стосується зустрічі на найвищому рівні між президентами Путіним і Зеленським, то вона можлива лише після того, як всю домашню роботу зробить делегація переговорників. Цей елемент теж відсутній. Тому необхідних передумов для згаданої паном Ердоганом зустрічі зараз немає", — прокоментував представник Кремля.

Раніше Михайло Подоляк говорив, що у разі продовження переговорів між Росією та Україною у Москви зростуть апетити і через деякий час війна продовжиться. Він зазначив, що українські представники не ведуть з росіянами переговори про війну та мир, оскільки неможливо знайти точку консенсусу.

Нагадаємо, президент Реджеп Тайїп Ердоган запропонував Путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині. Глава держави вважає, що "українську кризу" можна вирішити завдяки переговорам.