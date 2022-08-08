У Європі буде хаос: Подоляк пояснив, чому переговори України з Росією неможливі

На думку радника глави ОП, російських військових необхідно вигнати з усіх окупованих районів. Якщо цього не зробити, Москва провокуватиме Європу в Придністров'ї, Грузії та Північному Казахстані.

У разі продовження переговорів між Росією та Україною в Москви зростуть апетити, і через деякий час війна триватиме. Таку думку висловив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

Українські представники не ведуть з росіянами переговори про війну та мир, оскільки неможливо знайти точку консенсусу.

Подоляк вважає, що Кремлю важливо закріпити за собою захоплені території в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Україна за таких умов не може вести діалог. Якщо Київ піде на переговори, Росія діятиме агресивніше та створить повний хаос у Європі, наголосив Подоляк.

[ + – ] Михайло Подоляк вважає, що на Росію треба тиснути, доки її агресивна політична система не зміниться

"Європа дорого заплатить за це падінням якості життя. Якщо Європа хоче відновити довоєнну Україну, необхідно, щоб ми тактично вигнали Росію", — продовжив радник глави ОП.

Тиск на РФ потрібно чинити, щоб вона змінила агресивну політичну систему, і тоді Європа зможе повернутися до мирного життя, вважає Подоляк.

На думку радника, якщо Росія не програє, вона продовжить провокувати Європу в Придністров'ї, Грузії та Північному Казахстані. Якщо у відносинах із Москвою залишаться нез'ясовані питання, війна триватиме нескінченно, резюмував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, що секретар РНБО раніше говорив про намір ЗСУ знищити російських окупантів. Лише після цього Україна буде готова вести переговори з РФ.

Президент України Володимир Зеленський також говорив, що Росія розуміє лише мову сили. "Поки їм не наб'ють морду, вони нічого не зрозуміють", — наголошував глава держави.

Російський президент Володимир Путін раніше говорив, що військові РФ залишили Київську область через попередні домовленості. Про значні втрати ворога він не згадував.