Російські війська відійшли від Києва, щоб укласти мирний договір, — Путін
За словами президента РФ, війська РФ пішли з центральної частини України, нібито щоб створити умови для переговорів із керівництвом України.
Напередодні президент РФ Володимир Путін під час візиту в Тегеран заявив, що за підсумками стамбульських переговорів між представниками України та Росії було, по суті, досягнуто згоди, і залишалося її лише парафувати. При цьому російські війська спеціально відійшли з центральної частини України, з Києва. Проте, зрештою, керівництво України не захотіло виконувати домовленості. Про це повідомляє КП.
"Для того, щоб створити ці умови, наші війська відійшли з центру України, з Києва, — пояснив своє бачення російський президент. — Але Київ відмовився від виконання цих угод. Вони ж були фактично досягнуті".
Путін при цьому не згадав про те, що росіяни зазнали значних втрат, і тому залишили окуповану частину Київської області та відступили.
Він додав, що кінцевий результат будь-яких переговорів залежить не стільки від посередників, як від бажання сторін виконувати домовленості, при цьому, за його словами, сьогодні такого бажання з боку Києва немає.
Путін також подякував представникам Туреччини за надання можливості для переговорів.
Нагадаємо, що після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом в Ірані Путін заявив, що вирішити всі питання не вдалося. За його словами, переговори щодо "зернового коридору" з України просунулися, при цьому він не уточнив подробиць.
Раніше Фокус повідомляв, що візит Путіна в Іран став його першою закордонною зустріччю з керівниками іноземних держав із початку гострої фази війни в Україні 24 лютого. У Тегерані президент РФ зустрівся з духовним лідером Ірану Аятолою Алі Хаменеї та деякими представниками інших країн.