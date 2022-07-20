Российские войска отошли от Киева, чтобы заключить мирный договор, — Путин

По словам президента РФ, войска РФ ушли из центральной части Украины, якобы чтобы создать условия для переговоров с руководством Украины.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время визита в Тегеран заявил, что по итогам стамбульских переговоров между представителями Украины и России было, по сути, достигнуто соглашение и оставалось его только парафировать. При этом российские войска специально отошли из центральной части Украины, из Киева. Однако в конечном итоге руководство Украины не захотело выполнять договоренности. Об этом сообщает КП.

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"Для того чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, — пояснил свое видение российский президент. — Но Киев отказался от выполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты".

Путин при этом не упомянул о том, что россияне несли значительные потери, и потому оставили оккупированную часть Киевской области и отступили.

Он добавил, что конечный результат любых переговоров зависит не столько от посредников, сколько от желания сторон выполнять договоренности, при этом, по его словам, сегодня такого желания со стороны Киева нет.

Путин также поблагодарил представителей Турции за предоставление возможности для переговоров.

Напомним, что после встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Иране Путин заявил, что решить все вопросы не удалось. С его слов, переговоры относительно "зернового коридора" из Украины продвинулись, при этом он не уточнил подробности.

Ранее Фокус сообщал, что визит Путина в Иран стал его первой зарубежной встречей с руководителями иностранных государств с начала острой фазы войны в Украине 24 февраля. В Тегеране президент РФ встретился с духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи и некоторыми представителями других стран.