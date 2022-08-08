В Европе будет хаос: Подоляк объяснил, почему переговоры Украины с Россией невозможны
По мнению советника главы ОП, российских военных необходимо изгнать из всех оккупированных районов. Если этого не сделать, Москва будет провоцировать Европу в Приднестровье, Грузии и Северном Казахстане.
В случае продолжения переговоров между Россией и Украиной у Москвы возрастут аппетиты и через некоторое время война продолжится. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете El Pais.
Украинские представители не ведут с россиянами переговоры о войне и мире, поскольку невозможно найти точку консенсуса.
Подоляк считает, что Кремлю важно закрепить за собой захваченные территории в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Украина в таких условиях не может вести диалог. Если Киев пойдет на переговоры, Россия будет действовать агрессивнее и создаст полный хаос в Европе, подчеркнул Подоляк.
"Европа дорого заплатит за это падением качества жизни. Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически изгнали Россию", – продолжил советник главы ОП.
Давление на РФ нужно оказывать, чтобы она изменила агрессивную политическую систему и тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни, считает Подоляк.
По мнению советника, если Россия не проиграет, она продолжит провоцировать Европу в Приднестровье, Грузии и Северном Казахстане. Если в отношениях с Москвой останутся невыясненные вопросы, война будет длиться бесконечно, резюмировал Михаил Подоляк..
Напомним, что секретарь СНБО ранее говорил о намерении ВСУ уничтожить российских оккупантов. Только после этого Украина будет готова вести переговоры с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Россия понимает только язык силы. "Пока им не набьют морду, они ничего не поймут", – подчеркивал глава государства.
Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что военные РФ покинули Киевскую область из-за предварительных договоренностей. О значительных потерях, врага он не упоминал.