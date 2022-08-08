В Европе будет хаос: Подоляк объяснил, почему переговоры Украины с Россией невозможны

По мнению советника главы ОП, российских военных необходимо изгнать из всех оккупированных районов. Если этого не сделать, Москва будет провоцировать Европу в Приднестровье, Грузии и Северном Казахстане.

В случае продолжения переговоров между Россией и Украиной у Москвы возрастут аппетиты и через некоторое время война продолжится. Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете El Pais.

Украинские представители не ведут с россиянами переговоры о войне и мире, поскольку невозможно найти точку консенсуса.

Подоляк считает, что Кремлю важно закрепить за собой захваченные территории в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Украина в таких условиях не может вести диалог. Если Киев пойдет на переговоры, Россия будет действовать агрессивнее и создаст полный хаос в Европе, подчеркнул Подоляк.

[ + – ] Михаил Подоляк считает, что на Россию нужно давить, пока ее агрессивная политическая система не изменится

"Европа дорого заплатит за это падением качества жизни. Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически изгнали Россию", – продолжил советник главы ОП.

Давление на РФ нужно оказывать, чтобы она изменила агрессивную политическую систему и тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни, считает Подоляк.

По мнению советника, если Россия не проиграет, она продолжит провоцировать Европу в Приднестровье, Грузии и Северном Казахстане. Если в отношениях с Москвой останутся невыясненные вопросы, война будет длиться бесконечно, резюмировал Михаил Подоляк..

Напомним, что секретарь СНБО ранее говорил о намерении ВСУ уничтожить российских оккупантов. Только после этого Украина будет готова вести переговоры с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что Россия понимает только язык силы. "Пока им не набьют морду, они ничего не поймут", – подчеркивал глава государства.

Российский президент Владимир Путин ранее говорил, что военные РФ покинули Киевскую область из-за предварительных договоренностей. О значительных потерях, врага он не упоминал.