Переговоры с РФ возможны после ряда тактических поражений с ее стороны, – Подоляк

По словам советника главы ОП, сейчас в Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет. Если Россия победит в войне, то будет доминировать на всем европейском континенте.

Переговоры с Российской Федерацией возможны лишь при условии нескольких важных тактических поражений в войне с ее стороны. Об этом в интервью французской газете Le Figaro заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщается на сайте ОП.

В настоящее время страна-агрессор использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины.

"К сожалению, сегодня с Россией договориться невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договорные стороны. Она по полной использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который неприемлем для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений", – в частности, прокомментировал политик.

Как считает Михаил Подоляк, в настоящее время в Украине определяется конфигурация Европы на следующие 50-100 лет. Так, если Россия победит в войне, то будет доминировать на всем европейском континенте, а также попытается посягнуть на другие страны, включая Польшу, страны Балтии и Молдову.

Советник главы ОП подчеркнул, что мировые лидеры должны понять, что война в Украине – это война демократии против авторитаризма. Поэтому задача Европы сегодня – поддержать Украину.

"Дайте оружие, дайте финансовую помощь, дайте нам возможность выиграть эту войну! Мы готовы отдать свою кровь, чтобы люди оставались свободными, чтобы Европейский Союз оставался свободным", – добавил он.

Только победа над Россией сможет обеспечить спокойное будущее Европе и странам в других частях мира – без энергетического, миграционного или продовольственного шантажа и угрозы нового вооруженного конфликта, отметил Подоляк.

РФ: предпосылок для встречи Зеленского и Путина нет

В Кремле, в свою очередь, отреагировали на более ранее предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Как считает пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, предпосылок для этого пока нет.

"Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи в настоящий момент нет", – прокомментировал представитель Кремля.

Ранее Михаил Подоляк говорил, что в случае продолжения переговоров между Россией и Украиной у Москвы возрастут аппетиты и через некоторое время война продолжится. Он отметил, что украинские представители не ведут с россиянами переговоры о войне и мире, поскольку невозможно найти точку консенсуса.

Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции. Глава государства считает, что "украинский кризис" можно разрешить в результате переговоров.