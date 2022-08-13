Проведение переговоров с РФ будет означать поражение Украины в войне, — Подоляк

Советник главы ОП заявил, что фиксация новой линии разграничения и признание "криминальных анклавов" приведет к новому вторжению со стороны России.

Проведение переговоров с Россией на сегодняшний день будет означать поражение Украины в полномасштабной войне. Такое мнение в интервью изданию "Бабель" озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, на сегодня у Украины нет мотивов для проведения переговорного процесса со страной-агрессором.

Подоляк считает, что интенсивность боевых действий и возможность в этой войне победить намного важнее какой-то ситуативной паузы, которая может быть вызвана диалогом между дипломатами. В этом контексте советник главы ОП заявил, что возможный переговорный процесс между Украиной и Россией в сегодняшних условиях был бы похож на переговоры с нацистской Германией в 1942 году.

"Переговоры на сегодняшний день с РФ будет означать только одно, что Россия выиграла… Вы готовы пойти на это? Цена, которую сейчас Украина платит намного выше, чем возможность прекратить огонь", — продолжил Подоляк в общении с журналистом и добавил, что фиксация новой линии разграничения по итогам переговоров будет означать признание очередных "криминальных анклавов".

Более того, советник главы ОП уверен, что через время Россия начнет новое вторжение в Украину с занятых территорий, а диалог со страной-агрессором приведет к тому, что "весь центр и юг Украины останутся без людей и в руинах".

Подытоживая, Михаил Подоляк добавил, что президент РФ Владимир Путин с помощью переговорного процесса хочет уничтожить украинскую государственность.

"Выход очень простой. Нужное паритетное количество тяжелого вооружения, которое позволит уничтожать все накопленное Россией оружие. Нужно демонстративно и масштабно уничтожать вражескую технику", — резюмировал советник главы ОП.

[ + – ] Смотреть с 25:35

Напомним, ранее Михаил Подоляк допускал возобновление переговорного процесса с Россией при условии тактических поражений со стороны Кремля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что Украина сядет за стол переговоров с Россией только после того, как будут уничтожены все российские военнослужащие, вторгнувшиеся на территорию нашей страны.