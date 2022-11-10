Байден залишається найгіршим кошмаром Трампа, уникнувши нищівної поразки на виборах, — FT

Перед виборами аналітики говорили про перемогу республіканців як про "червоне цунамі", але в результаті вийшов лише "струмочок".

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Попередні результати виборів у Конгрес США могли стати початком політичного кінця для президента Джо Байдена. Аналітики спрогнозували вагому перемогу республіканців на проміжних виборах, назвавши її "червоним цунамі", проте навіть головний медіаканал опонентів демократів, Fox News, назвав результати "струмочком". Про попередні результати виборів у США йдеться в матеріалі The Financial Timеs.

Незважаючи на те, що повний баланс політичних сил у Конгресі США стане відомим у грудні, можна з упевненістю говорити про те, що Байден уникнув проблем, які були в його попередників-демократів Барака Обами та Білла Клінтона.

"Те, що добре для Байдена, погано для Дональда Трампа, збереження позицій якого в Республіканській партії пояснює його нездатність завершити угоду з виборцями", — пишуть оглядачі.

Але в будь-якому разі, на тлі низьких рейтингів схвалення Байдена та побоювання виборців щодо скаженої інфляції та зростання злочинності, республіканці мали виграти обидві палати Конгресу та набагато більше губернаторів штатів. Утім, так історично склалося, що партії чинних президентів втрачали позиції в Конгресі, оскільки це відбувалося на 36 із 39 проміжних виборів після громадянської війни в США.

Водночас демократи все ж таки втратять контроль над ситуацією — Палата представників, швидше за все, перейде в інші руки, а в Сенаті, як і раніше, буде жеребкування. Проте здатність Байдена та його партії утримувати позиції виводить середньострокові показники глави Білого дому у верхній ешелон американських президентів. Цим він завдячує Трампу та поразкам низки ключових його кандидатів, вважають аналітики.

У матеріалі також зазначається, що протягом кількох тижнів, що передували виборам, усі сходилися на думці, що Байден втрачає свої позиції і як президент, і як учасник виборчої кампанії. Водночас Байден продовжує випереджати очікування. Експерти кажуть, що його результати за два роки законодавчої діяльності значно кращі, ніж у Клінтона за вісім років, а можливо, й у Обами.

"Як ми вже бачили, гнів американських виборців не завжди дорівнює нерозсудливості", — наголосили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що під час проміжних виборів у Конгрес США переобрали двох політиків від демократів, які померли в жовтні цього року. Це сталося у двох штатах — Пенсільванії і Теннессі, де зараз триває підготовка до позачергових виборів.

Дональд Трамп украй незадоволений програшем на проміжних виборах у штаті Пенсільванія. За інформацією The New York Times, Трамп розлютився через програш кандидата Мехмета Оза, підтримати якого Трампу порадила його дружина Меланія.