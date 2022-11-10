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Мнения

Выборы в США: республиканцы побеждают "на тонко", поддержка Украины может даже увеличиться

"Россияне в ожидании результатов выборов в США продолжают нагнетать настроения "вот победят республиканцы — и военная помощь Украине прекратится!" Но это манипуляция и ложь. Велика вероятность, что как только объявят окончательные результаты выборов, поддержка Украины со стороны США вырастет. На это указывает несколько факторов". Мнение.

Алексей Голобуцкий
Алексей Голобуцкий
Политтехнолог Агентства моделирования ситуаций
eye 618
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Фото: nzl.theukrainians.org | Джо Байден и Дональд Трамп. Промежуточные выборы в Сенат и Палату представителей США окончены, считают результаты
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Во-первых, по имеющимся на данный момент данным, республиканцы если и получат большинство, то с минимальным преимуществом – если преимущество вообще будет. Следовательно, ресурсов кардинально поменять что-либо в политике, тем более в столь принципиальных вещах, как господствующая роль Америки в геополитике, у противников линии Байдена не наберется.

Во-вторых, окончательные результаты по Сенату мы узнаем только через месяц, когда в отдельных округах пройдет второй тур выборов. При существующем паритете эти результаты могут стать решающими в общем раскладе сил.

В-третьих, радикальная группировка, ориентирующаяся на Трампа – это все же меньшинство Республиканской партии. Большое количество республиканцев занимает абсолютно проукраинскую позицию.

В-четвертых, в Конгрессе не будет такого глобального превосходства республиканцев, как ожидалось. То есть большинство в Конгрессе у республиканцев будет, но с минимальным отрывом. При этом решение Конгресса должно проходить через Сенат (где может и не быть большинству, а установится паритет). Плюс по поводу наиболее неоднозначных решений останется право вето Байдена, которое республиканцам преодолеть будет гораздо сложнее.

И самое главное: многие из самых принципиальных поклонников Трампа не проходят в Конгресс или Сенат. Поэтому, я думаю, что политика в какой-то мере действительно изменится по отношению к Украине, но не радикально. Более того: вполне вероятно, что республиканцы совместно с демократами после того, как "освободятся от ограничений выборов" (потому что вынуждены были сосредоточены на внутренних вопросах) и у них будут развязаны руки, даже увеличат помощь Украине, в том числе вооруженную.

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