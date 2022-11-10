Выборы в США: республиканцы побеждают "на тонко", поддержка Украины может даже увеличиться

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Во-первых, по имеющимся на данный момент данным, республиканцы если и получат большинство, то с минимальным преимуществом – если преимущество вообще будет. Следовательно, ресурсов кардинально поменять что-либо в политике, тем более в столь принципиальных вещах, как господствующая роль Америки в геополитике, у противников линии Байдена не наберется.

Во-вторых, окончательные результаты по Сенату мы узнаем только через месяц, когда в отдельных округах пройдет второй тур выборов. При существующем паритете эти результаты могут стать решающими в общем раскладе сил.

В-третьих, радикальная группировка, ориентирующаяся на Трампа – это все же меньшинство Республиканской партии. Большое количество республиканцев занимает абсолютно проукраинскую позицию.

В-четвертых, в Конгрессе не будет такого глобального превосходства республиканцев, как ожидалось. То есть большинство в Конгрессе у республиканцев будет, но с минимальным отрывом. При этом решение Конгресса должно проходить через Сенат (где может и не быть большинству, а установится паритет). Плюс по поводу наиболее неоднозначных решений останется право вето Байдена, которое республиканцам преодолеть будет гораздо сложнее.

И самое главное: многие из самых принципиальных поклонников Трампа не проходят в Конгресс или Сенат. Поэтому, я думаю, что политика в какой-то мере действительно изменится по отношению к Украине, но не радикально. Более того: вполне вероятно, что республиканцы совместно с демократами после того, как "освободятся от ограничений выборов" (потому что вынуждены были сосредоточены на внутренних вопросах) и у них будут развязаны руки, даже увеличат помощь Украине, в том числе вооруженную.

Источник